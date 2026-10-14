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Potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković kaže da Srbija treba da preuzme i plati raznu odštetu Crne Gore!

Skandal u crnogorskom parlamentu!

Diskutujući o 2,7 milijardi evra, koje Hrvatska potražuje od Crne Gore na ime ratne odštete, Nurković je na današnjoj sednici Skupštine rekao da će to Srbija da plati.

Nurković je rekao da se Srbija obavezala da bude sukcesor dugova državne zajednice.

Nurković je odmah odgovorio Milan Knežević, demantujući njegove reči.