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Potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković kaže da Srbija treba da preuzme i plati raznu odštetu Crne Gore!

Skandal u crnogorskom parlamentu!

Diskutujući o 2,7 milijardi evra, koje Hrvatska potražuje od Crne Gore na ime ratne odštete, Nurković je na današnjoj sednici Skupštine rekao da će to Srbija da plati.

Nurković je rekao da se Srbija obavezala da bude sukcesor dugova državne zajednice.

Nurković je odmah odgovorio Milan Knežević, demantujući njegove reči.

"Pročitajte Ugovor o sukcesiji i videćete na šta se obavezala Srbija, a na šta Crna Gora. Ja predlažem da, kako je dosta naših bilo u janjičarima, da Turska preuzme ovaj dug", rekao je Knežević.

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