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Na društvenim mrežama pojavio se jeziv snimak koji je, u ime "studentske" liste, zapretio nasiljem srpskim policajcima, njihovim porodicama i deci.

U snimku koji se deli, pripadnici policije se "savetuje" da ne obavljaju svoju dužnost kada studentska lista krene da sprovodi nasilje nakon izbornog poraza.

U poruci upućenoj pripadnicima policije i komandirima, nepoznati autor je izneo upozorenje da će, kako je naveo, svako ko učestvuje u nasilju nad građanima snositi odgovornost. Poručio je da je vreme za izgovore isteklo i da će imena svih koji podižu pendrek, bacaju suzavac ili primenjuju silu radi očuvanja vlasti Aleksandra Vučića biti evidentirana.

02:08 Jezive blokaderske pretnje srpskoj policiji Izvor: Kurir

- Ako se usudite da podignete pendrek, bacite suzavac ili krenete đonom na sopstveni narod da biste sačuvali fotelju i opljačkane milijarde Aleksandra Vučića, znajte da se upisujete na crnu listu sa koje nema brisanja. Niko se neće sakriti iza fantomke i šlema - poručio je blokaderski autor.

On je naveo da, kako tvrdi, poseduje imena, lične podatke, adrese i brojeve znački pripadnika policije, kao i da se beleže njihovi pokreti, izdata naređenja i postupci tokom intervencija. Dodao je da se snimci i drugi detalji arhiviraju u baze podataka iz kojih, prema njegovim rečima, ništa ne nestaje.

- Mislite da ste zaštićeni iza štitova, mraka i komandne zaštite? Varate se. Imamo vaša imena, vaše lične podatke, vaše adrese i broj vaše značke. Prati se i beleži svaki pokret, svaki izdati nalog, svaki zamah pendrekom i svako lice iza šlema - naveo je autor.

Posebno je upozorio komandire i druge starešine, tvrdeći da su oni najodgovorniji ukoliko izdaju naređenja za primenu sile nad studentima, ženama i starijim osobama. Političare za koje, kako je naveo, policajci danas obavljaju takve zadatke opisao je kao kukavice koje će, u slučaju pada vlasti, pobeći i ostaviti pripadnike policije da snose posledice.

- Svaki ko je izdao naređenje za nasilno gušenje naroda biće procesuiran kao organizator i saučesnik u zločinu - poručio je autor, dodajući da neće biti simuliranja odgovornosti i da će posledice, prema njegovim rečima, biti potpune i nemilosrdne.

U nastavku je naveo da ovo ne smatra političkom kampanjom, već pitanjem opstanka naroda, uz tvrdnju da će nakon promene vlasti zakon i pravda doći po svakog pojedinačno. Kao moguće posledice pomenuo je zatvorske kazne zbog sprečavanja slobode i prekomerne upotrebe sile, kao i udaljavanje iz državnih službi.

- Kada padne ovaj režim, zakon i pravda dolaze po svakog od vas pojedinačno. Otvoren zatvor i dugogodišnje robije za sprečavanje slobode i prekomernu upotrebu sile. Krajnje izbacivanje iz svih državnih službi bez prava na bilo kakvu penziju ili otpremninu - naveo je autor u onome što je očigledno poziv na državni udar.

On je takođe poručio da će, kako tvrdi, pripadnici policije koji učestvuju u nasilju biti izloženi osudi javnosti i svojih zajednica, ističući da će njihove porodice i komšije znati na koji način su obavljali svoj posao.