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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nalazi se na putu za Zaječar, gde će večeras govoriti o šest stubova razvoja istočne Srbije.

Među ključnim projektima najavio je izgradnju brze saobraćajnice na pravcu Paraćin - Zaječar - Negotin, čija bi realizacija trebalo da bude završena u narednih sedam do osam godina, uz poseban akcenat na razvoj Sokobanje, Boljevca i Zaječara i privlačenje velikih investicija.

- Večeras ću da govorim o šest stubova za istok Srbije. Za mene je važno da put Paraćin - Zaječar - Negotin da uradimo u narednih 7 - 8 godina. Moramo da ojačamo Sokobanju, Boljavac, Zaječar. Važno je da izgradimo brzu saobraćajnicu, ona bi išla Paraćin - Zaječar - Negotin. Želim da podstaknemo velike investicije - kazao je Vučić i istakao da je to "velika i važna stvar za građane".

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01:35
Aleksandar Vučić peva na skupu u Kragujevcu 2 Izvor: Kurir televizija