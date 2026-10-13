Među ključnim projektima najavio je izgradnju brze saobraćajnice na pravcu Paraćin - Zaječar - Negotin, čija bi realizacija trebalo da bude završena u narednih sedam do osam godina, uz poseban akcenat na razvoj Sokobanje, Boljevca i Zaječara i privlačenje velikih investicija.

- Večeras ću da govorim o šest stubova za istok Srbije. Za mene je važno da put Paraćin - Zaječar - Negotin da uradimo u narednih 7 - 8 godina. Moramo da ojačamo Sokobanju, Boljavac, Zaječar. Važno je da izgradimo brzu saobraćajnicu, ona bi išla Paraćin - Zaječar - Negotin. Želim da podstaknemo velike investicije - kazao je Vučić i istakao da je to "velika i važna stvar za građane".