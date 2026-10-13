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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu održan je sastanak rukovodilaca u ovom tužilaštvu i predstavnika Misije OEBS/ODIHR za posmatranje izbora u Republici Srbiji, u vezi sa održavanjem predstojećih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji.

Tokom sastanka razmatrana su pitanja u vezi sa nadležnostima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i konkretna krivična dela protiv izbornih prava.

Predstavnici Misije OEBS/ODIHR interesovali su se i za primenu posebnih tehnika presretanja komunikacije, te za raspodelu predmeta u rad, kao i za pitanje nadležnosti za krivična dela iz Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Posebno su se interesovali za postupanje Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i njegovim prioritetima u toku izbora, te saradnji sa policijom i internet platformama.

Predstavnici VJT u Beogradu predočili su sagovornicima svoje nadležnosti i ovlašćenja i pojasnili način postupanja u vezi sa konkretnim krivičnim delima.

U vezi sa radom call centara, predstavnicima Misije ODIHR je ukazano da je njihov rad dozvoljen.