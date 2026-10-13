Slušaj vest

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da blokaderi lažima, kao što je ona da je na predizborni miting u Kragujevcu došao helikopterom, žele po svaku cenu da pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja ističući i da su za njega najveće otkriće dokazi koji su isplivali da iza plenuma stoji Bojan Pajtić i da hoće DS da vrate na vlast.

"Ono što je za mene zanimljivo, čuli smo njihov program. Njihov program za zdravstvo je razlika između jednofazne i trofazne struje. Ko preživi i jednofaznu, neće trofaznu.

Tako da, kako god da okrenete, ne znaju šta bi rekli, niti ko išta razume šta govore. Ali sve je to zbog toga što nas maksimalno ponižavaju i što žele da po svaku cenu pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja", rekao je Vučić u uživo prenosu na TikToku tokom vožnje automobilom kojim se uputio na miting u Zaječaru.

Vučić kaže da su za njega najveće otkriće dokazi, iako je to znao, da je Bojan Pajtić uz Zelenovića i šabačku struju, Zelenovića i Petrovića, jedan od ključnih ljudi u vođstvu plenuma.

Ne propustitePolitikaKAKO SU VUČIĆEVE REKLAME POSTALE ZANIMLJIVIJE OD TV PROGRAMA! "Ujedinjena Srbija" pomerila granice predizborne kampanje - SPOTOVI O KOJIMA SE PRIČA
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"500 EVRA ZA GLAS DAJEMO? A ŠTA KAŽE KO IM DAVAO PARE, JA ILI ANDREJ" Vučić uživo iz "helikoptera" zapevao i Ruzmarin: Pa to je milijarda, nisu čisti u glavu!
Aleksandar Vučić
Politika"LJIGAVAC, MONSTRUOZNI TIP KOJI JE UNIŠTIO SRBIJU, TO STE SLUŠALI 1.000 PUTA" Vučić postavio pravo pitanje: A tačno mi recite u kojoj sferi je Srbija uništena?
Screenshot 2026-10-13 123135.png
Politika"OTKUD TI NA STRANI ONIH KOJI NAPADAJU CRKVU, KOJI BI ODVAJALI VOJVODINU..." Kolja patosirao blokadere, objasnio zašto bi sa obe ruke glasao za Vučića
Nikola Pejaković