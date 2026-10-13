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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da blokaderi lažima, kao što je ona da je na predizborni miting u Kragujevcu došao helikopterom, žele po svaku cenu da pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja ističući i da su za njega najveće otkriće dokazi koji su isplivali da iza plenuma stoji Bojan Pajtić i da hoće DS da vrate na vlast.

"Ono što je za mene zanimljivo, čuli smo njihov program. Njihov program za zdravstvo je razlika između jednofazne i trofazne struje. Ko preživi i jednofaznu, neće trofaznu.

Tako da, kako god da okrenete, ne znaju šta bi rekli, niti ko išta razume šta govore. Ali sve je to zbog toga što nas maksimalno ponižavaju i što žele da po svaku cenu pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja", rekao je Vučić u uživo prenosu na TikToku tokom vožnje automobilom kojim se uputio na miting u Zaječaru.