Slušaj vest

Muškarac (73) iz Svilajnca, za kojim se devet dana tragalo u Španiji, pronađen je živ i dobro je, a Kurir je sada došao u posed prve fotografije muškarca koji se vodio kao nestao, a koja je nastala na aerodromu u Malagi, gde se on trenutno nalazi sa sinom, čekajući let za povratak kući.

- Sudeći po fotografiji, on je dobro, živ je i zdrav, a takođe ništa mu ne fali, niti je opljačkan - kaže izvor Kurira i dodaje da bi uskoro trebalo da se rasvetli gde je zapravo bio sve ovo vreme, s obzirom na to da je trenutno to još uvek misterija.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, nakon devet dana neizvesnosti, straha i brojnih pitanja o njegovoj sudbini, porodica konačno je dobila najvažniju vest, a to je da je pronađen živ. Njegova supruga potvrdila je za Kurir da joj je sin javio da je pronađen i da su njih dvojica sada zajedno na aerodromu.

Ipak, okolnosti pod kojima je proveo prethodnih devet dana i dalje su nepoznate, a porodica tek očekuje odgovore na pitanja koja su ih sve vreme mučila.

- Sin mi je samo javio da je pronađen i da je dobro. Trenutno su zajedno na aerodromu, čekaju let za Srbiju. Za sada ništa ne znam, ni gde je bio ni šta mu se desilo ovih devet dana. Bila sam jako uzrujana kada sam čula - kaže za Kurir njegova supruga.

Kako navodi, fotografija koju je dobila od sina donekle ju je umirila, jer je na njoj videla da Petar deluje dobro.

- On je dobro, koliko sam uspela da vidim. Nije opljačkan, sat mu je na ruci, dobro je odeven, sin mu je kupio samo novi džemper jer je sad vreme hladnije. Samo još čekam da čujem šta se dogodilo ovih dana - rekla je zabrinuta supruga.

Podsetimo, Srbin nestao je 4. oktobra u Esteponi,tokom turističkog boravka na Kosta del Solu u Španiji. Poslednji put je viđen nakon ručka sa grupom turista, kada se, prema ranijim informacijama, vratio po mobilni telefon koji je zaboravio.

Od tada mu se izgubio svaki trag, a porodica je prolazila kroz izuzetno težak period, ne znajući šta se dogodilo sa njim i gde se nalazi.