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Generalni konzul Republike Srbije u Trstu Nemanja Sekicki, u svojstvu ličnog izaslanika predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, uručio je 12. oktobra gradonačelniku Trsta Robertu Dipjaci Orden srpske zastave trećeg stepena.

Odlikovanje je dodeljeno za istaknute zasluge u učvršćivanju i negovanju prijateljskih odnosa i miroljubive saradnje između Republike Srbije i Republike Italije.

Nemanja Sekicki uručio gradonačelniku Trsta Orden srpske zastave trećeg stepena Foto: Generalni konzulat Republike Srbije u Trstu

U svom obraćanju, generalni konzul istakao je da uručenje ordena predstavlja izraz dubokog poštovanja i zahvalnosti za lično angažovanje, viziju i neumorni rad gradonačelnika Dipjace na jačanju veza između dve zemlje. Posebno je naglasio vrednost prijateljstva i saradnje, ocenivši da rad gradonačelnika pokazuje kako se prijateljski odnosi pretoče u konkretne aktivnosti na dobrobit građana.

- U današnjem izazovnom svetu, lideri koji grade mostove i neguju dijalog i razumevanje između naroda predstavljaju pravi stub stabilnosti i napretka - zaključio je generalni konzul.