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Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra, uključio se uživo iz, kako je prethodno najavio, svog helikoptera!

- Čuli smo njihov program, niti znaju šta bi rekli niti iko išta razume!, rekao je Vučić našalivši se na račun blokaderske laži o helikopteru rekavši da je "ovo je helikopter Balkan drndalek".

- Služi da drnda neznalice i lažove, poput, eto, ni imena da im ne izgovaram. Razotkriva njihove laži, rastura njihove podvale, tako da sijuks drdalek će nastaviti da radi i da ih uspešno pobeđuje. Ono što je mnogo važnije od budalastih laži, infantilnih, koje su gluplje čak i od onog izlaska njihovog na bine. Jeste primetili to, ljudi izlaze na bine, pa kao deca nose neki suncokret, pa mašu suncokretom, otprilike: "Glasajte za nas! " I hor Kolibri, lažni hor Kolibri, u horu Kolibri, kad ih vidite, onako slatke i fine, Kokanovića i Srdanovića, sve vam bude jasno. Dakle, ono što je za mene zanimljivo: čuli smo njihov program...

"Večeras ću da govorim o 6 stubova za istok Srbije, koje imamo za jug"

- Ja sam na putu ka istoku Srbije, tu sam negde, Ćuprija, Paraćin, uskoro skrećem , tu je bila Titova kafana ali je promenila ime i sad su tu Turci. Za mene je važan put Paraćin-Zaječar-Negotin da uradimo za 6-7 godina! Moramo da ojačamo Sokobanju, Knjaževac, Boljevac, Zaječar, Negotin, Majdanpek i Bor....

1/4 Vidi galeriju Vučić u "helikopteru" Foto: screenshot IG/avucic

- Večeras ću da govorim o 6 stubova za istok Srbije, koje imamo za jug. Za jug će biti najveća podrška, ali ogromna podrška sledi za istok Srbije. Za mene je važno da taj put Paraćin-Zaječar-Negotin, i zatim spajanje sa brzom saobraćajnicom koja ide iz drugog smera, da uradimo u narednih 7-8 godina, zbog velikog i neophodnog rasta istoka, to nam je fantastičan deo zemlje, ali ne računajući sam Bor i delimično Majdanpek, uglavnom siromašan deo zemlje, moramo da pojačamo i ojačamo i Sokobanju i Knjaževac i Boljevac i Zaječar, i naravno Negotin, Majdanpek, Kladovo i Bor. Uz to ćemo da vežemo i jedan deo Braničevskog okruga i jedan deo Pomoravskog okruga. Sve ćemo to da posmatramo kao istok Srbije.

- Nama je važno da od Paraćina do Zaječara i Negotina izradimo brzu saobraćajnicu u narednih 8 godina. I evo, to je velika vest za ljude na istoku Srbije. Ona bi išla, dakle, odavde: Paraćin, Zaječar, i od Zaječara do Negotina. Mi smo obnovili put Zaječar-Negotin, 42 km, ako se ne varam. Ovaj put je sasvim dobar, ali želim da podstaknemo velike investicije, želim da uradimo velike stvari, od bolnice u Zaječaru do srednjoškolskog centra.

- Srednjoškolski centar, tu im je i medicinska i tehnička i ne znam koja još škola. Dakle, 4 škole srednje su im u tom srednjotehničkom centru, i to košta čak 30 miliona evra sa izgradnjom male hale. To moramo da uradimo.

- I još jedna dobra vest: mi smo stvari odavno pokrenuli sa mrtve tačke već sada kreće zapošljavanje prvih 50 ljudi, onda još 50 ljudi, pa ćemo da vidimo dalje - za jedan pogon, Jugoimport SDPR-a, gde ćemo da sklapamo Lazare 3.

- Ali kad uradimo ovaj put, uz prugu koju ćemo morati, osim u Banatu, o čemu sam govorio da obnavljamo, onda će to, sa jačanjem Prahova i sa uvezivanjem sa tim gornjim Dunavskim koridorom, sa nautičkim turizmom, sa svim ostalim što radimo, i kada se povežemo, kada Paraćin-Zaječar put budemo povezali sa Brzom Palankom, izlaskom na brzu saobraćajnicu Brza Palanka-Donji Milanovac-Golubac-Gradište-Požarevac, onda smo, rekao bih, uvezali ceo istok Srbije u najbolje puteve.

- I ostaje nam još, kada završimo Vožd-Karađorđe do Rače i Despotovca, da odatle probijamo kroz pećine, da probijamo tunele i ostala čuda do Bora, onda bismo imali 3 paralelna horizontalna puta, puta u smeru zapad-istok, na istoku naše zemlje, i onda bi nam preostajalo samo da lokalnim i regionalnim putevima to ispresecamo, ispričao je Vučić planove za istok Srbije.

"Mogu čak i da pobede, biće mi ih žao"

Vučić je dodao i da mu dođe žao njegovih političkih protivnika pa je pomenuo da je treći na listi onaj što je bio u fontani u centru Leskovca, pijan se svađao s prolaznicima, koji su mu govorili da je to ukras, a ne tuš, a bolje da se polio vodom, ohladio...

- Mogu čak i da pobede, biće mi ih žao. Toliko neznanja, toliko neodgovornosti, toliko laži, toliko gluposti, toliko neinventivnosti, da bukvalno mi je teško da o tome govorim. Toliko, ako hoćete, na kraju krajeva, neznanja. Pričali su nam o struci, o ne znam čemu, a na kraju, na mitinzima, gledamo strašno stručne ljude, počev od... šta da vam kažem, kad dođe struka na red i onda slušate Kokanovića, stručnjaka, ne znate da li da se smejete njima, a u stvari se smejete sebi jer se pitate šta ste sve loše uradili i kako ste sve loše napravili, i to je lekcija za mene, pre svega.

- Kad jedan Kokanović može da pomisli, on, ili onaj što se trezni umesto da ode da se umije hladnom vodom, da malo odmori, on se trezni tako što stao na sred fontane i sa svih strana, kako se ono zove, kao tropska vrelina, kad vas sa više tuševa poliva, ne bi li se malo otreznio. To im je treći na listi. Svađa se sa ljudima koji prolaze, oni mu objašnjavaju da fontana tu služi kao ukras, da nije tuš, a on, čovek, ne razume.

- Kaže: "Ne, ne, ovo je tuš. Ja sam došao da se tuširam ovde" i nastavlja da se tušira. Treći na listi. Usred Leskovca, na gradskom trgu leskovačkom. Šta da radite? I takvi ljudi, kad su došli dotle da treba da vas pobede, onda se zapitate šta je to sve što ste vi loše uradili.

- Za mene je važno da pozovem ljude večeras u Zaječar, kazao je Vučić i dodao da će da obiđe šta je urađeno od škola i puteva...

O blokaderskim lažima i Pajtiću: Došli smo do suštine, oni hoće povratak Demokratske stranke, kako je narod popularno naziva, žutim lopovima

Vučić je u uključenju uživo na putu za Zaječar rekao i da blokaderi lažima, kao što je ona da je na predizborni miting u Kragujevcu došao helikopterom, žele po svaku cenu da pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja ističući i da su za njega najveće otkriće dokazi koji su isplivali da iza plenuma stoji Bojan Pajtić i da hoće DS da vrate na vlast.

- Ono što je za mene zanimljivo, čuli smo njihov program. Njihov program za zdravstvo je razlika između jednofazne i trofazne struje. Ko preživi i jednofaznu, neće trofaznu. Tako da, kako god da okrenete, ne znaju šta bi rekli, niti ko išta razume šta govore. Ali sve je to zbog toga što nas maksimalno ponižavaju i što žele da po svaku cenu pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja...

Kaže i da su za njega najveće otkriće dokazi, iako je to znao, da je Bojan Pajtić uz Zelenovića i šabačku struju, Zelenovića i Petrovića, jedan od ključnih ljudi u vođstvu plenuma.

- Tog kominternovskog zamešateljstva. I onda sam sve to mislio, ali jutros smo videli dokaze. Videli smo da je Pajtić direktno i neposredno upravljao, i da direktno i neposredno upravlja svim takozvanim studentskim akcijama. I došli smo do suštine: Oni hoće povratak Demokratske stranke, kako je narod popularno naziva, žutim lopovima na vlasti i to je jedina stvar koja se do sada iz njihovog plana i programa iskristalisala...

Što se Šoškića tiče i ostalih, istakao je Vučić, odgovora nema.

- A kako će da ih bude. Oko njihovih marifetluka, prevara, lopovluka, svega drugog, dakle, sve ono što smo znali od ranije isplivalo je za tri dana, ali nekako se ćutalo, pa su oni pomislili da to može da prođe i da je povratak na staro i prošlost nešto čemu se ljudi u Srbiji raduju...

- Nikom ništa nisam najavljivao, pa ću da upadnem i u neku opštinu jer verujem da u 15-16 neću nikog naći na poslu...

- Ovaj sijuks Balkan drndalek odlično vozi, našalio se Vučić i naglasio da će obavestiti javnost o važnim stvarima u zdravstvu posebno kad je reč o inovativnim lekovima što će mnogo značiti posebno roditeljima bolesne dece.

O skupu u Novom Sadu

- Za Novi Sad se pripremamo, sutra je Šabac, prekosutra, govorim o nešto većim skupovima, Lazarevac. Novi Sad će biti veliki skup, verujem, i biće jedno veliko iznenađenje za Novi Sad. Neću da vam govorim, ali biće jedno veliko, nadam se, i vrlo pozitivno iznenađenje za ljude, tako da, dobrodošli ste, rekao je on i dodao da pre večerašnjeg skupa u Zaječaru želi da obiđe razne lokacije da vidi da li su na njima počeli radovi i dokle sa sa njima stiglo.

- Mi smo pre nekih 15-20 dana obilazili jedan deo tog dela Srbije, pa ću da vidim da li su negde krenuli radovi ili nisu. Da vidim i te škole koje nismo uradili, u kakvom su stanju, šta je to što još možemo da popravimo, uradimo, napravimo. Jer na kraju krajeva, prođu i negativne, baš kao i pozitivne emocije prema nekome, ali je nešto što niko ne može da vam oduzme, to je rad, rezultati rada, rezultati ozbiljnog i odgovornog pristupa, i zbog toga sam, na kraju krajeva, veoma srećan...

Dodao je i da će probati, kako je rekao, "da upadne u neku opštinu" i da iznenadi sve, pošto nikom nije javio da dolazi.

- Pošto njih baš briga da slušaju ovo što govorim i na TikToku i na Instagramu, i garantujem vam da ih neću naći na poslu oko 3-4 popodne. Znam ljude, imaju valjda pametnija posla. Tako da je to veliki posao za nas u budućnosti. Promenimo brojne lokalne kabadahije, da poštujemo rad dobrih i vrednih, marljivih ljudi, i da umemo to da cenimo, a ove da smenjujemo i da ne mislimo da je nevažno, jer ti ljudi uvek moraju da budu prvi u kontaktu s građanima, da sa njima razgovaraju, da pokušaju da ispune nešto od njihovih zahteva, a ako ne mogu, onda da se obraćaju dalje ministrima, premijeru, državi uopšte...

Kako je rekao, kada je došlo dotle da njegovi politički protivnici treba da ga pobede, "onda se zapitate šta je to sve što ste vi loše uradili".

- I zato ćemo morati sebe da menjamo, jer je neverovatno. Razumem da neki iz ličnih razloga, sujete, ličnih frustracija, poput Šarovića (Nemanje, vođe pokreta Ljubav, vera, nada) koji će uvek da vam kaže da je bolje za 250 Nataša Kandić da glasa, ja razumem njegove razloge. I on zna da ga ja odlično razumem, zašto je to tako. I mnogi drugi koji su bili sa nama u stranci odlično razumeju koji su to razlozi.

- Ali ne razumem da neki drugi ljudi koji nemaju takve razloge mogu da govore takve stvari i da se neodgovorno odnose prema svojoj državi i prema svojim građanima, prema svom narodu, zaključio je Vučić.

O Jasmini Paunović

Na pitanje o izjavi tužiteljke u penziji Jasmine Paunović, koja je podržavala studentske proteste, bila govornik na skupu, želela da bude na studentskoj listi, a sad, godinu dana kasnije, kaže da se oseća iskorišćeno i zloupotrebljeno, te dodala da je videla mogućnost da iza svega stoje interesne grupe i ljudi iz senke, Vučić kaže:

- Svi su to videli. To je video i onaj Lučić koji mi je najgore gadosti izgovarao o mojoj porodici i meni, kao i ova gospođa. Ja sam srećan što ja o njoj nisam ništa nepristojno i ružno rekao, kao što je ona o meni. Misleći da će da im se opravda, a oni su jedva dočekali da je sklone. Kod njih ne postoje ljudi. Kod njih postoji plenum. Njih ljudi ne zanimaju. Plenum je nešto imaginarno. Stvarni su samo oni koji na povocu drže plenum, a to su stranci sa velikim novcem spolja. I sada, kao što vidite, da bi se prikrilo to sve, oni su morali da pronađu one ljude koje najmanje cenim.

"Borko Stefanović čekao 15 dana do izbora da dođe da bi zabio nož u leđa Draganu Đilasu"

- Tipa Borka Stefanovića, koji je čekao 15 dana do izbora da dođe da bi zabio nož u leđa Draganu Đilasu. Šta god ja mislio o Draganu Đilasu... Da mu zabije nož u leđa, iako mu je ovaj sve u životu dao. Živeo je na njegov račun. Platu mu je isplaćivao. Davao mu je sve. Hranio mu je celu porodicu. On je dočekao poslednji trenutak, 15 dana do izbora, pošto je video da ovaj da li ima ili nema, videćemo, jer to nikad ne znate, ima još mnogo vremena do izbora, ima šansu da uđe u parlament ili ne, pa šta. Ali pošto on nije bio na dobrom mestu na listi, e onda, sad ću da udarim i po onome ko me je hranio, i nemam problem s tim.

- Isti kao Ružić, isti kao ovaj homoseksualac, homoseksualna ikona, kako su ga nazivali, Boris Milićević, bio je u SPS-u. Niti bih da branim SPS, niti me to interesuje. Ja samo govorim kakvi su to ljudi. Bio je u SPS-u do trenutka dok mu po prvi put nije obnovljen ugovor. Kako je čekao ugovor da mu bude obnovljen 1. oktobra, pa mu ugovor u nekom ministarstvu ili ne znam gde nije obnovljen, e, tog trenutka se on setio da je u stvari bio oduvek za studente. Šta da radite? Tako vam to... izgleda, i toliko ljudi morala nemaju.

- A što se tiče ove žene, biće još mnogo ljudi. Ona nije napustila nikakvu funkciju. Što se toga tiče, njoj je pozicija u moralnom smislu lagodnija, ako može sebe da pogleda u oči i u ogledalo posle onoga što je izgovorila o meni i o mojoj porodici. Ne zato što sam u pitanju ja. Ona mene mrzi i sve najgore misli, i to je u redu, ali sam negde siguran da kad razmisli, kad je razmislila, da to ne bi ponovila. I drago mi je zbog toga, kazao je Vučić.

O spotu blokadera: "Baš je glup spot, video sam na RTS"

- Baš je glup spot, video sam na RTS, rekao je Vučić na pitanje o novom spotu studentske liste pa primetio da nema ni seljaka ni radnika koje ne vole: "Radnika nemoj da pitaš ni za šta". Kazao je doduše da su pomenuti poljoprivrednici, ne daj Bože da su rekli seljak, a da se zainteresuju za radnika ni za živu glavu.

- Namerno su izostavili radnika i seljaka, kazao je Vučić pojasnivši da ne vole da vide mladog momka i devojku kako rade i vole da rade.

- E, baš je glup spot, ništa nije zanimljivo... Ali radnika nigde. Radnike mrze. Preziru radnike. Morate da razumete, govorio sam o tome na Raša tudej, Kristofer Laš o tome piše. Kao što ovi mrze srednje Amerikance. To su radnici. To su ti plavi okovratnici, blue collar. Tako ovi mrze i radnika, i seljaka. Mrze i studenta. Pravog studenta mrze. Oni ne vole momka i devojku koji vole da rade, koji vole da napreduju, koji vole da uče.

- Ne, oni vole samo one koji sede u kancelariji, koji su elita, od kojih su oni napravili pseudoelitu, i ta pseudo elita ima da odlučuje o svemu. A radnika nemoj da pitaš ni za šta. E, zato ja kažem i radnicima, i seljacima, i studentima, i inženjerima, i svima drugima, da imaju političku stranku, ali ne političku stranku, ovo je politički pokret, široki, ima iz mnogo stranaka ljudi, ali ovo je jedan široki narodni politički pokret, sve narodni politički pokret, Ujedinjena Srbija, za koji mogu da glasaju. Ovi neće da ih progonite mitraljezom oni radnike da pohvale neće. Da se zainteresuju za radnika, ni za živu glavu. To im ne pada na pamet. I to možete da vidite već kao pravilnost. I opet, nemojte da zaboravite, nije to da su oni to smetnuli s uma. Namerno ponižavaju radnika, namerno ponižavaju seljaka.

- Zamislite kakva je to uvreda za domaćine kad im se obraća Kokanović. Kud ćete goru. Zamislite kakva je uvreda za bilo koga da mu se obraća Šoškić. I da Šoškić govori o tome kako treba da izgleda država, čovek koji bi nam podigao evro odmah na 200 dinara. Ali, šta da radite? Dođe vreme, pa mulj ispliva, kazao je Vučić.

"500 evra za glas dajemo?"

Na pitanje da je BIRN objavio svedočenje nekog navodnog insajdera koji tvrdi da građani za glas SNS-u dobijaju 500 evra, Vučić kaže:

- Čekaj, čekaj, 500 evra se plaća glas? Hajde samo razmislite, kakva je to bolest, a svaki put isto! Pred svake izbore isto, svaki put imaju po 5 insajdera, i svaki put mi moramo da plaćamo glasove.

- Niko za nas nije, za njih su svi, ali mi ćemo novcem, valjda, da se takmičimo. Hajde samo saslušajte: ako dobijemo 2 miliona glasova, blizu 2 miliona, tako nešto, puta 500 evra, znate li koliko je to u parama?

- To vam dođe tačno milijarda. Tačno milijarda evra. Je l' vi ljudi razumete? Milijarda evra. Vidite da oni nisu normalni. Vidite da oni nisu svoji, nisu čisti u glavu. Milijarda evra. E, to vam dovoljno govori o njihovoj istini, ali i o njihovoj panici. Uznemirili se, spoljni sponzori, rekli: "Sad morate po svaku cenu, na svaki način... Lažite sve što stignete. Kako god vam padne na pamet. Lažete, i to je to. Ali u laži su kratke noge. Lagali ste i za helikopter, lagali ste za Jovanjicu, lagali ste za zvučni top, lagali ste za Sarajevo safari. Lažete za sve što stignete.

- A šta kažu, davao im pare ko? Ja, Andrej? Nepoznati likovi? A, pa dobro... Ljudi, biće toga još, voziću se ja i u svemirskom brodu, ne bi li dokazali da sam nešto zloupotrebio i nešto napravio.

- Što se vas tiče, pristojnih ljudi, ja ću da nastavim da se vozim u ovom škoda Balkan drndalek, da obilazim narod, a vi se spremajte da ih pobedimo. Da ih pobedimo čisto. I ne pričajte, i ne govorite o njihovim nemirima, uopšte ne brinite za to. Niti imaju snage, niti bilo šta.

- Samo razmišljajte o glasovima. I pozovite svakoga da izađe na izbore. Za nas je najvažnije da ljudi izađu na izbore. Da ne ostanu kod kuće. Da ne kažu: "E, biće ovaj ovako i onako, biće ovo. .. Ne. Neće biti. Teška utakmica, veoma neizvesna. Važno je da svako izađe na izbore, zaključio je Vučić za volanom škode na putu za Zaječar.

Vučić koji već danima, od početka izborne kampanje, Srbiju obilazi uzduž i popreko za volanom svoje škode, raspršio je juče blokaderske laži da se okolo po Srbiji vozika helikopterom.

- U 13.15 uživo iz Vučićevog helikoptera na Tiktoku i Instagramu. Vidimo se!, poručio je Vučić jutros.

I tako je od očigledne blokaderske laži da helikopterom obilazi Srbiju, iako više nije ni na jednoj funkciji već običan građanin, napravio "foru" rekavši da će se uživo uključiti iz svog helikoptera - škode!

Podsetimo, Vučić se juče oglasio povodom blokaderskih izmišljotina na mrežama da je helikopterom došao na skup u Kragujevac iako je sam snimao kako za volanom svoje škode obilazi Šumadiju?!

Nosilac liste Ujedinjena Srbija večeras će govoriti na velikom skupu u Zaječaru, u Hali sportova „Timok“, u 18 sati.

Za posetioce je pripremljen raznovrstan program koji obuhvata nastupe poznatih muzičkih izvođača, sadržaje za različite generacije, kao i obraćanje Aleksandra Vučića, tokom kojeg će biti predstavljeni planovi za budućnost i razvoj istočne Srbije.

Vučić će večeras predstaviti prioritete za naredni period i ključne pravce razvoja istočne Srbije.

Među važnim temama biće dalji razvoj regiona, privlačenje novih investicija, modernizacija infrastrukture i stvaranje boljih uslova za život građana. Istočna Srbija raspolaže značajnim potencijalima, a njihovo iskorišćavanje predstavlja važan korak ka jačanju lokalne privrede, otvaranju novih mogućnosti i stvaranju perspektive za mlade koji žele da ostanu i grade budućnost u svom kraju.

Skup u Zaječaru biće prilika da se predstave prioriteti i planovi za naredni period, uz fokus na ekonomski napredak, nove razvojne šanse i ravnomerniji napredak svih delova Srbije.