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Bojan Pajtić nije samo puki ili jedan od učesnika blokaderskih aktivnosti, već centralna blokaderska figura koja stoji u samom centru iniciranja, planiranja i koordinacije pokušaja obojene revolucije, čije su instrukcije njegovi bliski "žuti" saradnici i poslušnici dalje prosleđivale na realizaciju navodno spontano nastalim studentskim "plenumima" i zborovima građana.

Ovo ekskluzivno saznanje sadrži i ključne dokaze koji potvrđuju da je Pajtić lično slao instrukcije najlojalnijim saradnicima - na dalje prosleđivanje i postupanje!

Foto: Kurir

Naime, u javnost su isplivale poruke koje je Pajtić lično slao, a iz kojih se crno na belo vidi ko je u stvari dirigovao blokaderima dok su mnogi građani Srbije bili ubeđeni kako se, eto tako, sve spontano dešavalo.

1/12 Vidi galeriju Instrukcije Bojana Pajtića blokaderima Foto: Kurir

Koliko su bili u zabludi govori upravo ta prepiska a reč je o neposrednom operativnom osmišljavanju i usmeravanju aktivnosti, tako što je Pajtić lično davao konkretne zadatke i instrukcije i potom kontrolisao njihovu realizaciju u praksi.

Mnogo toga iz sadržaja Pajtićevih instrukcija zaista se i događalo - to mogu da posvedoče svi ljudi koji su živeli u Srbiji prethodnih meseci.

Jedan od primera - "16 minuta tišine"

Jedan od primera je akcija "16 minuta tišine", koja se i danas sprovodi na pojedinim raskrsnicama i ulicama u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima, a čija uloga je u Pajtićevim planovima bila da preraste u "permanentne blokade" ne samo saobraćajnica, nego i bolnica, fakulteta, škola i drugih javnih ustanova.

Brisel i Picula

Istovremeno, Pajtić aktivira i veze iz inostranstva, pa u poslatim instrukcijama traži (a tokom prethodnih meseci se realizacija videla u praksi) - da se blokaderi obrate centrima moći u Briselu, Berlinu, Parizu, sa ciljem da se blokaderskim "zahtevima", a time i njegovim skrivenim interesima, obezbedi što šira međunarodna vidljivost, politička podrška i ostvari dodatni pritisak na domaće institucije, na šta su se kao što je dobro poznato odazvali pojedini "evroparlamentarci" poput Tonina Picule, Sandra Gocija, Irene Joveve, itd. "Delegacije" blokadera aktivno sprovode ove naloge vec mesecima, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Foto: Kurir

Takođe, svestan da je jedan od glavnih uspeha aktuelnih vlasti Srbije ekonomski preporod zemlje, Pajtić se posebno fokusirao na sprovođenje aktivnosti usmerenih na blokiranje i opstrukciju ekonomskih i privrednih procesa, sa jasnim ciljem urušavanja životnog standarda građana, u sklopu čega je beskrupulozno rukovodio sastavljanjem spiskova privrednih subjekata (restorana, prodavnica i drugih privatnih biznisa) u vlasništvu njima nepodobnih osoba, a kako bi ih izložio pritisku i medijskom linču i posledično okončao njihovo poslovanje.

Na taj način Pajtić je instruisao na jedan od glavnih preduslova sprovođenja obojene revolucije - prelivanje pritiska sa institucionalne i političke sfere i na privredu, uz direktnu pretnju po materijalnu egzistenciju građana. I sve ovo smo, zaista, videli tokom prethodnih meseci - blokaderi su i ovaj zadatak izvrsavali, upravo na opisani nacin.

Pajtić je osmislio širok model blokaderskog delovanja, koji je obuhvatio i različite forme opstrukcija i subverzija, od ometanja redovnih društvenih i privrednih procesa do organizovanih uličnih akcija za čije povode su korišćene svakojake tendenciozne i konstruisane optužbe na račun aktuelnih vlasti.

Foto: Kurir

Pribavljeni dokazi ukazuju da u Pajtićevim planovima posebnu funkciju imaju predstavnici domaćih i inostranih nevladinih organizacija, kao potvrđeni eksponenti stranih službi i interesa, a sa kojima i Pajtić ima višedecenijsku saradnju. Njihov doprinos se ogleda u kreiranju medijskog narativa protiv domaćih vlasti, uz istovremeno obezbeđivanje materijalne i svake druge logistike za nastup blokadera (a iza kojih kao autoritet stoji upravo Pajtić), a na šta su u prethodnim danima, između ostalih, otvoreno ukazali Milo Lompar, Dejan Mirović, Dragan Milić i drugi.

Medju NVO koje pominje, u ovim porukama prezentovano je da Pajtić posebno bitnu ulogu daje predstavnicimaorganizacije CRTA, nazivajući ih “iskusnim akterima”, a koji su se u punoj meri posvetili i stavili u funkciju favorizovanja i promovisanja blokaderskih aktivnosti.

I njihovo učešće potvrđeno je u događajima kojim Srbija svedoči prethodnih meseci.

Organizacija izbornih štabova, treninzi za sprovođenje izbora i delovanje u kampanji - i ovi delovi Pajtićevog plana se aktivno sprovode od strane blokadera, upravo sada. I to je realnost kroz razvoj događaja - potvrdila.

Originalne poruke iz prepiski kojima je Bojan Pajtić autor jasno pokazuju sve.

Posebno svetlo na događaje baca činjenica: da je aktivnostima blokadera dirigovao - osvedočeni narkoman i kokainski zavisnik, a što je u poslednje vreme nesumnjivo potvrđeno uprkos njegovom neveštom negiranju.

Radeći ne samo u senci, već u pravoj, gustoj magli opijata i pohlepe, Pajtić je svojim najbližim saradnicima izdavao smernice i direktive - kako da kroz formiranu mrežu unutar studentskih "plenuma" i tzv. zborova građana, sistematski urušavaju institucije države i stvaraju uslove za haotični scenario po kom bi se oni sami, bez obzira na žrtve i posledice, ponovo dokopali vlasti!

Kurir.rs

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