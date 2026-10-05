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Razgovor Bojana Pajtića, bivšeg lidera Demokratske stanke i nezvaničnog šefa takozvane studentske liste, i Dušana Elezovića, čoveka koji mu služi da zataška sve Pajtićeve skandale i u kojem Elezović podučava Pajtića kako da prikrije dokaze o posedovanju droge u slučaju Sente, predstavlja skandal koji bi morao da izazove ne samo političke, već i pravne posledice!

Elezović u tom snimku ubeđuje Pajtića da bude oprezan, pregleda "sve što ima od garderobe i da očisti sve, pošto bi mogli da ga vode na testiranje i da postoji opasnost da mu nešto nađu prilikom pretresa".

02:04 Bojan Pajtić i Dušan Elezović razgovaraju o drogi i prikrivanju slučaja u Senti Izvor: Kurir

- Znači, da pretreseš sve živo, jer šta mogu još da urade, mogu da te odvedu na testiranje. I onda od svega naprave priču da narkoman vodi studentski pokret. Znači koliko danas, sve, svaku majicu, svaku farmericu, svaki najmanji detalj garderobni koji imaš - rekao je Elezović.

Elezović u tom telefonskom razgovoru priča o događaju u Senti kada je krajem aprila, tokom žurke u Senti, Bojan Pajtić završio u bolnici jer mu je pozlilo od konzumiranja droge i alkohola!

Pajtić je tada, nakon bahanalija koje je organizovao, kolima Hitne pomoći prevezen najpre u Opštu bolnicu u Senti, a odatle u Urgentni centar KC Vojvodine gde su mu urađeni detaljni pregledi i analize iz kojih je bilo jasno da je konzumirao nekoliko vrsta lekova, drogu i alkohol. Sve ove supstance nađene su mu i krvi i urinu.

- Tokom pregleda je utvrđeno da je Pajtić konzumirao alkohol i psihoaktivne supstance, a to je potvrdio i toksikološki nalaz. Bio je pozitivan na bromazepam, lidokain, kokain i metabolit metilekgonin, dok su mu u urinu nađeni bromazepam, lidokain, kokain, metabolit metilekgonin, kokaetilen i metilendioksimetamfetamin - kazao je izvor Kurira.

1/6 Vidi galeriju Bojan Pajtić Foto: ATAIMAGES, Printscreen X, Printskrin

Pajtić je dan kasnije otpušten kući, a onda su on, i ljudi oko njega na čelu sa Dušanom Elezovićme, učinili sve da se za ovaj skandal ne sazna!

- Njegovi ljudi su uspeli da srede da se sve ovo nigde ne vidi, da ne bude prijavljeno, a on sam je bio ubeđen da do toga ne može da se dođe, a i ako neko sazna, da to niko neće smeti da objavi - naveo je izvor Kurira.

Pajtić je, inače, kako smo već u više navrata pisali, šef koji iz senke kroji tzv. "studentsku listu", a potvrdu toga da je upravo Milo Lompar koji je vetiran sa liste. Lompar je podsetio na intervju koji je Pajtić dao listu "Radar" i koji je 19. oktobra prošle godine prenela "Nova srpska politička misao".

- On tu kaže: "Na studentskoj listi neće biti neke ličnosti koje studenti ocenjuju da izazivaju kontroverze u javnosti". Dakle, on u tom trenutku kaže šta će se dogoditi. Odakle on to zna? Reč je o oktobru 2025. - rekao je Lompar.

Milo Lompar Foto: Youtube/Bez Cenzure - Zvanični kanal/Dragan Kadić