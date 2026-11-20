Srbija
VELIKI POŽAR U NIŠU, GORI NEKOLIKO KUĆA: Vatrogasci na terenu, bore se sa vatrenom stihijom (VIDEO)
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Veliki požar izbio je u kasnim popodnevnim satima u širem centru Niša i zahvatio nekoliko kuća u Novosadskoj i Zaječarskoj ulici
Na lice mesta odmah je upućeno više vatrogasnih vozila, a desetak vatrogasaca-spasilaca iz niške protivpožarne brigade aktivno radi na lokalizaciji i gašenju vatrene stihije.
Prema prvim informacijama sa terena, za sada nema podataka o povređenim ili stradalim licima, ali je na objektima pričinjena veća materijalna šteta.
Uzrok izbijanja požara biće poznat nakon završetka intervencije i uviđaja.
Kurir.rs/Snaga juga
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