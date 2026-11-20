Ambasador EU Džulijan Vasalo ugostio je Aleksandra Čupića, novog predsednika Narodne skupštine, na njegov prvi radni dan.
Politika
AMBASADOR EU U SRBIJI UGOSTIO ALEKSANDRA ČUPIĆA "Narodna skupština Srbiјe ima nepokolebljivog saveznika u EU" (FOTO)
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Ambasador EU u Srbiji Džulijan Vasalo sastao se danas sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srbije i vršiocem dužnosti predsednika Republike Aleksandrom Čupićem.
- Čast mi јe da ugostim predsednika Narodne skupštine i vršioca dužnosti predsednika Srbiјe, Aleksandra Čupića, u rezidenciјi EU, na njegov prvi dan na dužnosti.
- U sprovođenju svog programa demokratskih reformi, Narodna skupština Srbiјe ima nepokolebljivog saveznika u EU, navodi se na društvenoj mreži X.
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