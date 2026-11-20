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Konstituisanje Skupštine Srbije i izbor njenih predsednika i potpredsenika prvi je korak posle parlamentarnih izbora, ali i najvažniji za političke procese koji slede. Specifična okolnost u ovom trenutku jeste da Srbiju vrlo uskoro očekuju i predsednički izbori i za njih, po sili zakonskih rokova, postoje samo dva datuma - 20. ili 27. decembar.

Zato je pred novoizabranim predsednikom Skupštine Srbije Aleksandrom Čupićem prvi zadatak da ih raspiše i to mora da uradi najkasnije do 27. novembra. Čupić je do izbora novog predsednika Republike, prema Ustavu, preuzeo i funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike, a potvrdio je da će predsednički izbori biti raspisani u roku predviđenom propisima.

- Rok je veoma kratak i izbori treba da budu raspisani najkasnije do 27. novembra - rekao je Čupić i dodao da će ta procedura biti obavljena narednih dana.

O rokovima i prvim zadacima parlamenta juče je govorio i poslanik Oliver Tošković. On je za Kurir izjavio da se nada da već negde u decembru možemo da računamo na formiranje Vlade Srbije, a i prvo usvajanje zakona o ministarstvima.

- Tu prosto postoji jedan vremenski tok koji moramo da ispoštujemo i važno je da ga ispoštujemo. Nadamo se da možemo već negde u decembru da računamo na formiranje vlade i usvajanje Zakona o ministarstvima. Za sve postoji rasprava i vreme. Mi sigurno nećemo čekati 15. februar, odnosno krajnji rok da konstituišemo vladu, jer ima puno tekućih stvari koje treba raditi. Moja je želja da se to desi do kraja ove godine, da već u decembru imamo sve završeno i da Vlada počne da funkcioniše - rekao je Tošković.

Oliver Tošković Foto: Marko Kranjc

Govoreći o kandidatu za premijera i predsednika države, Tošković je rekao da imaju kandidate za te pozicije.

- Imamo, sve je to spremno u proceduri, završavamo, dakle, paralelno će ići i predlaganje, kako dođe na red, tako da smo sve to spremili bez problema - izjavio je Tošković za Kurir.

Konstituisanjem novog saziva Skupštine Srbije počeo je da teče ustavni rok za formiranje nove Vlade. Pošto je novi saziv parlamenta konstituisan u utorak 17. novembra, u narednih 90 dana morala bi da bude izabrana nova Vlada Srbije. To znači da bi novi kabinet u Nemanjinoj 11 trebalo da bude formiran najkasnije do 15. februara 2027. godine.

Vlada Srbije Foto: Nenad Kostić

Tako će naredni period obeležiti dva paralelna procesa: priprema predsedničkih izbora i formiranje nove izvršne vlasti.

Studentska lista, kao apsolutni pobednik parlamentarnih izbora 25. oktobra, još ne otkriva ko će biti mandatar za sastav nove vlade, niti ko će biti budući ministri. Izbor kadrova može biti bezgranično širok, jer Ustav ne predviđa da predsednik Vlade i ministri moraju biti poslanici, niti da moraju dolaziti sa izbornih lista. Dakle, to ostavlja prostor da u novu izvršnu vlast budu uključeni i nestranački kandidati i stručnjaci iz različitih oblasti.

Kada je reč o predsedničkim izborima, do sada su kandidature najavili predsednik pokreta "Mi snaga naroda" Branimir Nestorović i lider Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić. Studentska lista još nije izašla sa imenom predsedničkog kandidata, a prema našim saznanjima, najizvesniji kandidat je akademik Radomir Saićić.

Akademika Saičića pozvali smo za potvrdu ove informacije, ali nije on nije želeo da to komentariše.

Neizvesno je da li će Srpska napredna stranka imati svog kandidata za predsednika. Podsećamo, šef poslanika SNS Aleksandar Vučić najavio da bi ta stranka mogla da odluči da ne učestvuje na predstojećim predsedničkim izborima. Finalnu odluku doneće na vanrednoj izbornoj Skupštini stranke 13. decembra.