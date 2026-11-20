ČUPIĆ SA STUDENTIMA UKLANJA GRAFITE SA FAKULTETA Novi predsednik parlamenta jutro nakon maratonske sednice uzeo četku u ruke i kreči zidove
- Aleksandar Čupić je jutro posle izbora proveo sa studentima uklanjajući grafite sa zidova fakulteta, uz učešće profesorke Cece Batarilo.
- Čupić je prethodno izabran za predsednika Skupštine Srbije sa 140 glasova, a izabrano je i šest potpredsednika sa Studentske liste.
- Sednicu su obeležile rasprave, opomene i izlazak poslanika SNS-a iz sale, a nastavak je zakazan za 24. novembar.
Novi predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić prvo jutro po stupanju na dužnost proveo je u radnoj akciji sa studentima, uklanjajući grafite sa zidova fakulteta koje su tokom prethodnih meseci ostavljali aktivisti Srpske napredne stranke.
U uklanjanju grafita učestvovala je i profesorka Ceca Batarilo, takođe kandidatkinja Studentske liste.
Podsetimo, Čupić je na čelo parlamenta izabran prethodnog dana, na zasedanju koje je trajalo gotovo dvanaest časova, dobivši glasove 140 poslanika. Uoči ponoći istog dana, svih šest potpredsedničkih funkcija pripalo je predstavnicima Studentske liste: Jeleni Petrović, Lidiji Dimitrijević, Mariji Bjelobrk, Sari Valentik, Tiboru Lazaru i Ademu Mavriću.
Proces glasanja za potpredsednike protekao je uz polemiku zbog izostanka predstavnika manjinskih poslaničkih grupa na ovim pozicijama, dok su poslanici SNS-a u toku glasanja napustili skupštinsku salu. Funkciju generalne sekretarke parlamenta preuzela je Mirjana Radaković, za čiji je izbor glasalo 138 poslanika.
Tokom celodnevnog zasedanja zabeležene su oštre međusobne optužbe i niz opomena izrečenih poslanicima, među kojima su Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Miloš Vučević. Nastavak rada parlamenta najavljen je za 24. novembar.
(Kurir.rs)