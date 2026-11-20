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Novi predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandar Čupić prvo jutro po stupanju na dužnost proveo je u radnoj akciji sa studentima, uklanjajući grafite sa zidova fakulteta koje su tokom prethodnih meseci ostavljali aktivisti Srpske napredne stranke.

U uklanjanju grafita učestvovala je i profesorka Ceca Batarilo, takođe kandidatkinja Studentske liste.

Podsetimo, Čupić je na čelo parlamenta izabran prethodnog dana, na zasedanju koje je trajalo gotovo dvanaest časova, dobivši glasove 140 poslanika. Uoči ponoći istog dana, svih šest potpredsedničkih funkcija pripalo je predstavnicima Studentske liste: Jeleni Petrović, Lidiji Dimitrijević, Mariji Bjelobrk, Sari Valentik, Tiboru Lazaru i Ademu Mavriću.

Proces glasanja za potpredsednike protekao je uz polemiku zbog izostanka predstavnika manjinskih poslaničkih grupa na ovim pozicijama, dok su poslanici SNS-a u toku glasanja napustili skupštinsku salu. Funkciju generalne sekretarke parlamenta preuzela je Mirjana Radaković, za čiji je izbor glasalo 138 poslanika.

Tokom celodnevnog zasedanja zabeležene su oštre međusobne optužbe i niz opomena izrečenih poslanicima, među kojima su Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Miloš Vučević. Nastavak rada parlamenta najavljen je za 24. novembar.