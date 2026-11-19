OGLASILA SE AMBASADA SAD O IZBORU ČUPIĆA ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE: "Sjedinjene Američke Države raduju se saradnji sa novim rukovodstvom Srbije"
Aleksandar Čupić izabran je danas za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, a povodom imenovanja oglasila se i Ambasada SAD u Srbiji.
"Čestitamo Aleksandru Čupiću na izboru za predsednika Narodne skupštine i želimo mu uspešan mandat. Sjedinjene Američke Države raduju se saradnji sa novim rukovodstvom Srbije na ostvarivanju zajedničkih ciljeva", navodi se u saopoštenju koje je objavljeno na društvenoj mreži X.
Podsetimo, za predsednika Skupštine Srbije danas je izabran Aleksandar Čupić, kandidat poslaničke grupe Studentska lista.
Od ukupno 239 prisutnih poslanika, za njegov izbor glasalo je 140 narodnih poslanika, dok je kandidat poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ Stojan Radenović dobio podršku 97 poslanika.
Nakon izbora, Čupić je preuzeo vođenje konstitutivne sednice parlamenta.
Kurir.rs