Aleksandar Čupić izabran je danas za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, a povodom imenovanja oglasila se i Ambasada SAD u Srbiji .

"Čestitamo Aleksandru Čupiću na izboru za predsednika Narodne skupštine i želimo mu uspešan mandat. Sjedinjene Američke Države raduju se saradnji sa novim rukovodstvom Srbije na ostvarivanju zajedničkih ciljeva", navodi se u saopoštenju koje je objavljeno na društvenoj mreži X.