- Moja poruka za sve ljude, ne samo iz SNS-a, već i za sve one koji misle da nešto menjaju u državi, da prvo sebe promene i sve što mogu u svojoj okolini. Već za dva ili tri dana, nadam se ponedeljak u utorak, ova kada više neće imati nikakvu svrhu, ali to će značiti mnogo više od toga, a to je da smo krenuli da radimo marljivije, da smo krenuli sebe da menjamo, prihvatili svoje greške i da idemo da se borimo do konačne pobede. Ovde sam u našoj stranci. I ova kadica nije za kupanje ni dece, a ni za bilo koga od nas i ničemu ne bi služila, ali služi za ovo prokišnjavanje koje imamo ovde. I to govori o svim problemima koje nismo rešavali. Verujem da ćemo ovo u narednim danima da rešimo i da pokažemo da smo u stanju sebe da menjamo. Jer smo svi bili veliki i važni funkcioneri. Ni o svojoj stranci koja je izvor i utoka sve naše snage i moći u prethodnom periodu, snage i moći u budućem periodu. O tome smo malo vodili računa - rekao je on.