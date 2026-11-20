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Narodna skupština Srbije u 15. sazivu dobila je šest potpredsednika, a svi su izabrani iz redova poslaničke grupe "Studentska lista - Studenti pobeđuju". Među njima su tri lekarke, univerzitetska profesorka, aktivistkinja za prava poljoprivrednika i manjina, akademski slikar i stručnjak za međunarodne odnose.

Njihov izbor usledio je nakon višesatne rasprave na prvoj sednici novog saziva Skupštine. Zanimljivo je da nijedno od šest potpredsedničkih mesta nije pripalo predstavnicima poslaničke grupe okupljene oko SNS-a koja je imala šest kandidata, a mesto potpredsednika nije dobio niko ni sa manjnskih lista.

Narodna skupština Srbije u 15. sazivu dobila šest potpredsednika Foto: Privatna arhiva

Troje od njih su predstavnici nacionalnih manjina, a Studentska lista je upravo ovim obrazloženjem branila odluku da svih šest potpredsedničkih mesta pripadne njenim kandidatima, umesto da deo funkcija prepusti manjinskim poslaničkim listama.

Za potpredsednike parlamenta 19. novembra izabrani su:

Jelena Petrović – endokrinolog iz Kragujevca

Jelena Petrović Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Jelena Petrović rođena je 1974. godine u Kragujevcu, gde je završila i Medicinski fakultet. Diplomirala je 1999. godine, specijalizaciju iz interne medicine završila je 2005, a zvanje endokrinologa stekla je 2017. godine.

Od 2005. godine radi u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, gde je obavljala i funkciju pomoćnika rukovodioca Klinike.

Učestvovala je kao koistraživač u brojnim kliničkim istraživanjima. U parlament je ušla kao predstavnica Studentske liste.

Lidija Dimitrijević – profesorka Medicinskog fakulteta u Nišu

Lidija Dimitrijević Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Lidija Dimitrijević rođena je 1966. godine u Nišu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Nišu, specijalizirala fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a 2001. godine odbranila doktorsku disertaciju iz te oblasti. Bavi se fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, a završila je i subspecijalizaciju iz dečje fizijatrije.

Profesionalnu karijeru započela je u Domu zdravlja Doljevac, a od 1996. godine radi na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra u Nišu. Na Medicinskom fakultetu u Nišu počela je da radi 2000. godine, a u zvanje redovne profesorke izabrana je 2017. godine.

Marija Bjelobrk – kardiolog iz Novog Sada

Marija Bjelobrk Foto: Printscreen/RTS

Marija Bjelobrk rođena je 1976. godine u Novom Sadu gde je završila Medicinski fakultet 2001. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završila je 2008, a užu specijalizaciju iz kardiologije 2014. godine. Od 2004. godine radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, na Klinici za kardiologiju.

Osim kliničkog rada, angažovana je i u akademskom obrazovanju. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu izabrana je za saradnicu u nastavi 2015. godine, a potom i za asistentkinju.

Sara Valentik – najmlađa među potpredsednicima

Sara Valentik Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia



Sara Valentik rođena je 2000. godine u Novom Sadu, a živi u Bačkom Petrovcu. Završila je master studije političkih nauka na Fakultetu političkih nauka i međunarodnih odnosa Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici u Slovačkoj.

U svom akademskom radu bavila se položajem slovačke nacionalne manjine u Srbiji i međudržavnom saradnjom Srbije i Slovačke u oblasti manjinske politike. Aktivna je članica Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS), koja okuplja poljoprivrednike radi zaštite njihovih ekonomskih i socijalnih interesa. Učestvovala je u inicijativama i protestima poljoprivrednika, a podržala je i studentski pokret.

Prema biografiji objavljenoj na sajtu parlamenta, govori slovački kao maternji jezik.

Tibor Lazar – akademski slikar i nastavnik

Tibor Lazar Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Tibor Lazar rođen je 1980. godine u Bečeju, a živi i stvara u Senti. Po obrazovanju je akademski slikar.

Završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, na odseku za slikarstvo, 2004. godine, a magistarske studije završio je 2008. godine. Usavršavao se i u Švajcarskoj, gde je pohađao postdiplomski program na umetničkoj školi EDHEA.

Bavi se umetničkim i pedagoškim radom, a izlagao je u zemlji i inostranstvu.

Adem Mavrić – politikolog iz Novog Pazara

Adem Mavrić Foto: Damir Darvišagić



Adem Mavrić rođen je 1997. godine u Novom Pazaru. Diplomirao je međunarodne odnose na Univerzitetu Sakarya u Turskoj, gde je studirao kao stipendista.

Tokom studija i profesionalnog angažovanja bavio se međunarodnim odnosima, diplomatijom i rešavanjem sukoba. Bio je potpredsednik Balkanske studentske organizacije, a učestvovao je i u diplomatskim projektima.

Na konstitutivnoj sednici za Generalng sekretara Narodne skupštine sa 138 glasova za od 138 prisutnih izabrana je Mirjana Radaković.

Mirjana Radaković Foto: Printscreen/studenti.org

Mirjana Radaković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, krivičnosudski smer, 1987. godine.

U Skupštini SFRJ, odnosno Saveznoj skupštini SRJ, od 1987. do 2001. godine, obavljala je stručne poslove u skupštinskim radnim telima: Odboru za kreditno-monetarni sistem, Ustavnoj komisiji i Službi za zakonodavstvo, a bila je i sekretar Administrativne komisije.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije bila je zaposlena od 2002. godine na poslovima sekretara Odbora za ustavna pitanja i Administrativnog odbora, a od 2004. godine obavljala je i poslove pomoćnika generalnog sekretara Narodne skupštine – rukovodioca Sektora za poslove radnih tela.