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Malo je poznato da jednu od najvećih kolekcija novca kneza Lazara, iz druge polovine 14. veka, ima diplomirani mašinski inženjer Slobodan Nikolić iz Kruševca. U srednjovekovnoj Srbiji kovanju novca poklanjala se velika pažnja. Bio je to važan činilac u vođenju ekonomije, građenju trgovinskih odnosa, stvaranju privredne i političke samostalnosti.

Foto: RTS

Preko 50 godina Slobodan prikuplja novac, osnivača grada Kruševca, kneza Lazara. U kolekciji ima 40 kovanica. Preko 50 godina Slobodan prikuplja novac, osnivača grada Kruševca, kneza Lazara. U kolekciji ima 40 kovanica.

,,To su sve srebrni novčići i svi su teški od 0,7 do 0,9 grama. Dešavalo se da nije imalo, zbog potrebe novca, nije imalo dovoljno srebra da bi se iskovao novac i onda se koristilo, odnosno pravilo, jedno dve serije od bakra, sa istim kalupima, jer su tada kalupe iskivali kovači", naglašava kolekcionar Slobodan Nikolić.

Foto: RTS

Novac kneza Lazara kovao se na tri lokacije: u Topličkoj Plani na obroncima Kopaonika, na planini Rudnik kod Gornjeg Milanovca a najveća kovnica bila je Novo Brdo na Kosovu i Metohiji.

Miloš Stojadinović, hroničar grada Kruševca pojašnjava: ,,Šta predstavljaju, zapravo novčići kneza Lazara? Pa, predstavljaju deo kulturne baštine koju čuva jedan naš Kruševljanin i predstavlja neposrednu vezu sa našim gradom, koji je u tom periodu, u vreme srednjevekovne Srbije bio prestonica".

Kolekcija Slobodana Nikolića bila je baza profesoru Petru Miladinoviću za pisanje knjige „Novci kneza Lazara“.

Autor ističe da se preko novca, koji je od davnina bio važan za trgovinu i istoriografiju, može pratiti istorija jednog naroda i njegovog vladara: „Možemo pratiti monetarnu politiku jedne države, koliko je ta država bila moćna i na kojoj se teritoriji protezala“, naglašava profesor Miladinović.

Slobodan Nikolić, koji je zakoračio u devetu deceniju života, hroničar je nekada prestone varoši. Pored kolekcije novca kneza Lazara, pisac je preko 50 brošura i knjiga o istoriji grada Kruševca, koja datira od 1371. godine.