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Studentska lista je blizu rešenja za sastav i organizaciju nove vlade, ali je prioritet da ona bude efikasna i operativna, izjavila je zamenica šefa poslaničke grupe Aleksandra Štimac.

U emisiji “3D” na Insajder televiziji zamenica šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije poručila je da poslanici te liste nameravaju da kontrolišu izvršnu vlast i proveravaju da li su zakoni u skladu sa obećanjima građanima, dok se odluke unutar grupe donose kroz raspravu i voljom većine.

Razgovori o Vladi počeli odmah posle izbora

Štimac je rekla da su razgovori o budućoj vladi počeli odmah nakon izbora i da Studentska lista za svako mesto može da predloži više, prema njenoj oceni, jednako kvalitetnih kandidata. Trenutno se, navela je, razmatra i broj ministarstava.

"To nama deluje kao zaista glomazan aparat koji do neke mere nije potreban. Neka ministarstva bez portfelja bi eventualno mogla ući u neka druga ministarstva kao posebne kancelarije. O tome se trenutno diskutuje. Naravno da se diskutuje o personalnim rešenjima, ali od primarnog značaja je zaista kako će ta vlada funkcionalno izgledati", objasnila je Štimac za Insajder televiziju.

Ona je navela da razume zabrinutost građana i potrebu da Vlada Srbije bude formirana što pre. Potvrdila je da su blizu kadrovskih rešenja i odluke o broju ministarstava, ali nije želela da precizira da li će vlada biti izabrana do kraja godine.

"Mnogo je važno da i građani razumeju da je izuzetno značajno u ovom trenutku tu vladu strukturisati onako kako je potrebno. Ne kažem da ćemo odugovlačiti, sigurno nećemo odugovlačiti. Mi razmišljamo o toj brzini i na to smo trenutno izuzetno fokusirani", rekla je Štimac.

Foto: Printscreen

"Neučestvovanje SNS neće narušiti legitimitet predsedničkih izbora"

Štimac je potvrdila da Studentska lista razgovara o predsedničkom kandidatu, ali nije želela da otkrije da li je izabrana osoba već obaveštena o kandidaturi. Navela je da će biti spremni da javnost obaveste po raspisivanju izbora i da očekuju rekordnu izlaznost.

"Očekujemo i da prate Skupštinu u rekordnom broju. Izuzetno nam je drago što smo čuli da veliki broj građana prati Skupštinu sa uživanjem. Nadamo se da će i nastaviti da prati sa uživanjem i da ćemo opravdati njihova očekivanja i u pogledu Skupštine i načina funkcionisanja, a i u svim drugim pogledima: donošenja novih i boljih zakona i korekcije rada izvršne vlasti, javnih finansija, zdravstva, obrazovanja, svega onoga što se od nas očekuje", rekla je Štimac.

Eventualno neučestvovanje SNS-a, prema njenoj oceni, ne bi narušilo legitimitet predsedničkih izbora. Izrazila je uverenje da druge političke opcije nemaju kandidata koji bi mogao da se suprotstavi kandidatu Studentske liste.

"Mogu da kažem građanima da ništa ne brinu. Imamo sjajan tim koji se bavi svim ovim pitanjima i verujem da će svi izuzetno želeti da izađu na izbore i glasaju za naše kandidate", zaključila je Štimac.