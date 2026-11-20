- Hvala vam za sve divne reči podrške, i hvala što ste bili uz nas. Tri važne stvari. Moji utisci: prvo, mnogo "neznanja" koje se ne može nadomestiti iskustvom na strani pobednika i pomalo sam razočaran i uplašen za budućnost Srbije. Drugo, što bez obzira na moja očekivanja da će tako biti, mržnja koju su pokazali prema svojim političkim protivnicima ipak prevazilazi i moja neoptimistična očekivanja. Treće, rekao bih ipak ono najvažnije, jeste da sam mislio da će ta nevidljiva ruka koja ih vodi biti nešto mudrija, pametnija, otmenija, da će znati da im kaže da se ne ruše osnovna demokratska pravila i principi. A onda shvatite da su sve što rade zasnovali ne na ljubavi prema državi i razumevanju države, već na histeriji koju su proizvodili i tokom kampanje.