"VERUJEM DA ĆE POBEDA DOĆI MALO SPORIJE NEŠTO ŠTO SE MI NADAMO" Vučić: Mnogo brže nego što oni očekuju
Lider opozicije i narodni poslanik Aleksandar Vučić zahvalio se ljudima što su tri dana pratili sednicu Narodne skupštine.
- Hvala vam za sve divne reči podrške, i hvala što ste bili uz nas. Tri važne stvari. Moji utisci: prvo, mnogo "neznanja" koje se ne može nadomestiti iskustvom na strani pobednika i pomalo sam razočaran i uplašen za budućnost Srbije. Drugo, što bez obzira na moja očekivanja da će tako biti, mržnja koju su pokazali prema svojim političkim protivnicima ipak prevazilazi i moja neoptimistična očekivanja. Treće, rekao bih ipak ono najvažnije, jeste da sam mislio da će ta nevidljiva ruka koja ih vodi biti nešto mudrija, pametnija, otmenija, da će znati da im kaže da se ne ruše osnovna demokratska pravila i principi. A onda shvatite da su sve što rade zasnovali ne na ljubavi prema državi i razumevanju države, već na histeriji koju su proizvodili i tokom kampanje.
- Nama će svakako biti teško i bićemo suočeni sa oduzimanjem reči, različitim vrstama pritisaka, maltretiranja, šikaniranja. Nemamo kud. Moraćemo sebe da popravimo, da promenimo, da budemo marljiviji, odgovorniji, i da pokažemo ne samo dominaciju u Narodnoj skupštini u znanju od 2 ili 3 dana ili nekoliko dana, već da idemo po Srbiji, da razgovaramo sa ljudima, da pokažemo brigu prema njima. Onda sam siguran da će pobeda doći mnogo brže nego što neki očekuju, iako sam ja siguran malo sporije od onoga koliko se mi nadamo. Svejedno, hvala vam za ljubav, hvala za podršku, i hvala što smo bili zajedno u ovim najtežim trenucima.