Slušaj vest

Konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine donela je tektonsku promenu na političkoj sceni Srbije, ali i stare podele koje su već prvog dana obeležile rad parlamenta.

Aleksandar Čupić izabran je za novog predsednika Skupštine glasovima 140 od 239 prisutnih poslanika, dok je njegov protivkandidat Stojan Radenović dobio 97 glasova. Izbor novog rukovodstva, koje čini i šest potpredsednika i generalni sekretar, protekao je uz napuštanje sale od strane poslanika sadašnje opozicije, žestoke rasprave oko spornog potpisa Lidije Vukićević, kao i negodovanje manjinskih stranaka koje su ostale bez mesta u vrhu parlamenta.

O tome kakav nas politički period čeka i kako će funkcionisati institucije u novim okolnostima, u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji polemisali su predsednik pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta i politički analitičar Srbislav Filipović.

ALEKSANDAR ČUPIĆ Foto: Parlament Srbija/You Tube/Printscreen

Šok od smene vlasti i čekanje na jasnu politiku

Komentarišući prve utiske iz skupštinskih klupa i činjenicu da je dotadašnja vlast prešla u opozicione redove, Jovanović je ocenio da se ni građani ni politički akteri još nisu prilagodili novonastaloj situaciji.

- Sve ovo je još uvek novo i potrebno je vreme da se ljudi, uključujući i nas - naviknu na promene. Mnogi još ne shvataju da je Aleksandar Vučić sada deo opozicije i da je nastupilo novo razdoblje. Treba pustiti da taj proces privikavanja teče prirodno, kako bismo videli šta konkretno donosi politika nove vlasti. Kada je reč o Vučiću, javnost se njime i dalje previše bavi. Moramo da prihvatimo činjenicu da je on sada opozicioni akter i da više nema nijednu polugu vlasti, te da će državu ubuduće voditi neki drugi ljudi, rekao je Jovanović.

On je dodao da su doskorašnje političke okolnosti činile ovakav rasplet gotovo nezamislivim, ali da sada u prvi plan moraju doći konkretni potezi nove većine i spoljnopolitički kurs zemlje.

- Svi smo još uvek u izvesnom šoku jer je donedavno bilo nezamislivo da on sedi u Skupštini i predstavlja se kao lider opozicije. Ipak, ubrzo će na dnevni red doći realnost, a to je konkretna politika koja će direktno uticati na život građana. Na mnoga ključna pitanja još nismo dobili odgovore - poput odnosa prema Evropskoj uniji i ukupnog pravca kojim će zemlja ići. Potrebno je dati malo vremena ljudima koji sada vode državu da se usaglase i jasno definišu tu politiku.

06:03 SNS MI JE NALEPIO ETIKETU ALKOHOLIČARA, PA SAD VIČU "ĆUTO PIJANICE" Jovanović u klinču sa Filipovićem o novoj vlasti i tenzijama u Skupštini Izvor: Kurir televizija

S druge strane, Srbislav Filipović smatra da sama smena vlasti posle 14 godina nije ništa neobično za demokratsko društvo, ali ukazuje na to da su pobednici izbora nespremni dočekali preuzimanje odgovornosti.

- Promena vlasti je prirodan, demokratski proces i ne znam na šta tačno treba da se navikavamo. Pošto je prethodna vlast trajala 14 godina, mnogi su smatrali da je promena praktično nemoguća ili su očekivali dramatičan otpor. Međutim, 25. uveče pokazalo se da toga nije bilo - Aleksandar Vučić je prvi izašao, saopštio da je izgubio izbore i obavestio Studentsku listu o njihovoj pobedi. Oni su sami bili u šoku, jer nisu mogli da veruju da su pobedili, i sada se teško privikavaju na novu ulogu. Reč je o ljudima koji uglavnom dolaze iz drugih branši i nemaju iskustva u politici, zbog čega verujem da će imati velike probleme u funkcionisanju sada kada treba da donose odluke.

Analizirajući razloge pada prethodne vlasti, Filipović je istakao da su infrastrukturni i ekonomski rezultati bili vidljivi, ali da je izostalo razumevanje za emotivne potrebe i osećaj pravde kod običnih ljudi.

- Mnogo veći izazov od same smene vlasti biće da se društvo očisti od nagomilane mržnje. Dok je uloga opozicije da ukazuje na društvene probleme, zloupotreba nesreća je generisala tu mržnju. S druge strane, prethodna vlast je, uprkos povremenim teškim rečima, za 14 godina mnogo toga izgradila i uradila - puteve, bolnice, škole, što danas priznaju i predstavnici nove vlasti. Posla i novca je bilo za svakoga ko je želeo da radi, ali se nije dovoljno obratila pažnja na unutrašnji osećaj ljudi i njihovu potrebu za razumevanjem, što se često doživljavalo kao nepravda.

1/8 Vidi galeriju Polemika Bakić - Vučić u Skupštini Foto: Printscreen, Pritnscreen

On je, međutim, izrazio sumnju da će nova vlast umeti da prevaziđe te podele, kritikujući prve poteze u borbi protiv korupcije kao selektivne i pogrešno usmerene.

- Ipak, smatram da nova vlast to tek neće umeti da reši, jer podstiče podele. Umesto obećanih suštinskih promena, svedočimo navodnoj borbi protiv korupcije u kojoj se direktori hapse kao vođe narkokartela, a privode se čak i čistačice, dok pojedinci unutar sistema pokušavaju da se dodvore novim strukturama. Sve to ide u pogrešnom smeru.

"SNS mi je zalepio etiketu alkoholičara"

Osvrćući se na prve poruke novog predsednika parlamenta i sam tok konstitutivne sednice, Filipović je ocenio da početni optimizam nije dugo potrajao i da se posledice političke nestabilnosti već osećaju u privredi.

- Sinoćna sednica parlamenta nakratko me je ohrabrila kada su osuđeni pojedini napadi, pa sam se ponadao promeni retorike od strane predstavnika Studentske liste koji vode Skupštinu, ali su ubrzo usledile opomene, oduzimanje reči i svađe. To pokazuje ozbiljnu dezorijentisanost koja će doneti posledice po Srbiju. Već sada vidimo odlazak investitora, pravnu nesigurnost i strah kod građana, bez obzira na to što vlada još nije zvanično formirana, jer se po jutru dan poznaje i jasno se naslućuje u kom pravcu zemlja ide.

Reagujući na tvrdnje o tome ko je generisao mržnju u društvu, Jovanović je izneo lično iskustvo sa medijskim kampanjama i etiketiranjem kojem je, kako tvrdi, bio izložen od ulaska u Skupštinu.

- Malopre smo govorili o mržnji u društvu. Pozvali ste u studio mene, kome je Srpska napredna stranka, otkako sam ušao u parlament, zalepila etiketu alkoholičara, izdajnika i čoveka koji mrzi svoju zemlju, a zapravo je Aleksandar Vučić on je generisao mržnju. Kada bismo sada izašli na ulicu, ne bi prošlo ni pet minuta a da mi neko ne dobaci: 'Ćuto, pijanduro.'

Prema njegovim rečima, upravo takav odnos prema političkim neistomišljenicima i bahatost sa pozicije moći doveli su do velikog nezadovoljstva građana na izborima.

- Aleksandra Vučića je srušio sam Aleksandar Vučić. Kada 14 godina iz pozicije moći bahato vređate i provlačite ljude kroz blato, dobijete 500.000 glasova više za Studentsku listu, jer se građanima smučilo da to trpe. Da je Vučić u tim trenucima spustio loptu i rekao da nije u redu da se ljudi tako blate, slika bi danas bila drugačija, ali on je svojom osionošću sam izazvao polarizaciju i mržnju.

Aleksandar Jovanović Ćuta, predsednik pokreta Ekološki ustanak Foto: Kurir Televizija

Pored medijske retorike, lider Ekološkog ustanka naveo je i netransparentne državne projekte i izostanak konsultacija sa građanima kao jedan od glavnih razloga za gubitak podrške.

- Pored toga, brojni projekti su rađeni bez ikakvog pitanja građana. Ko je pitao Beograđane na referendumu da li su za to da se u centru grada kompleks Generalštaba pokloni Kušnerima na 99 godina? Država nije privatno vlasništvo. Ne možete se narodu iza leđa dogovarati sa kompanijama poput Rio Tinta ili Dandija, niti sa bliskim saradnicima i tajkunima poput Nikole Petrovića, i pritom kršiti zakone.

Jovanović je posebno ukazao na način na koji je skinuta zaštita sa kompleksa Generalštaba, poručivši da za takve postupke sada mora da usledi sudski epilog.

- Da bi se gradio Generalštab, koji je bio pod zaštitom zakona, poništena je čitava struka, poslata je BIA u Zavod za zaštitu spomenika da preti zaposlenima i donet je leks specijalis. Upravo zbog takvog ponašanja Vučić je danas u opoziciji, i zato se sada traži odgovornost i pošteno suđenje svima. Neka se zapita zašto je pola miliona ljudi više glasalo protiv njega.

Ko je prvi posejao mržnju u javnom prostoru

Filipović je odbacio tezu da je Vučić inicijator podela, podsećajući na višegodišnje napade na njega, njegovu porodicu i birače u medijima bliskim dotadašnjoj opoziciji.

- Veoma je interesantna teza da je Aleksandar Vučić generisao mržnju, s obzirom na to da se od 2012. godine o njemu, njegovoj deci, roditeljima i čitavoj porodici iznosi sve najgore. Na do skora opozicionim televizijama snimani su čitavi serijali, poput 'Junaci doba zlog', u kojima su se vređali svi oni koji ne podržavaju opoziciju, dok je Vučić nazivan pogrdnim imenima - od 'nepomjanika' i 'kriminalca' do 'đubretа' i 'ološa'.

Od samog početka je optuživan za svaku elementarnu nepogodu i nesreću, uključujući i lažne optužbe iz 2014. godine da su se u poplavama spaljivala tela stradalih.

Srbislav Filipović, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Uz žaljenje zbog svakog pojedinačnog slučaja neprimerenog etiketiranja, Filipović je ocenio da su oštri odgovori bili samo reakcija na uvrede koje su stizale sa druge strane.

- Kada je reč o etiketiranju o kojem govori moj sagovornik Ćuta, žao mi je ako je o nekome izneta neistina ili ako je neko etiketiran mimo elementarnih pravila civilizovanog ponašanja. I sam sam nekada upotrebio tešku reč, ali postavlja se pitanje ko to nije učinio i da li je za svađu uvek potrebno dvoje. Oštri odgovori koji su kasnije usledili bili su samo reakcija na svakodnevne psovke i uvrede kojima je Vučić bio izložen na pojedinim medijima. Podsetiću i na pogrdne nazive poput 'ćaci', te na poruke da su neistomišljenici 'otpad društva' kome ovde nije mesto.

On je dodao da su društvu neophodni razgovori kakav se vodi u studiju, dok je pojedine istupe na samoj sednici parlamenta ocenio kao kontraproduktivne.

- Ipak, smatram da sa svih strana moraju doći drugačiji tonovi, što je juče zatražio i sam Vučić. Drago mi je što danas vodim ovakav razgovor sa sagovornikom, jer su nam ovakvi dijalozi u prethodnom periodu nedostajali. Prirodno je da se nećemo uvek u svemu složiti, ali ovakva vrsta debate vodi ka izlečenju društva. Za razliku od toga, jučerašnji nastup Jove Bakića u Skupštini nije bio lekovit, već je, naprotiv, ponovo generisao mržnju i tenzije - izjavio je Filipović.

Govor Nataše Tasić kao primer i odgovornost domaćina

Jovanović je, nasuprot tome, izdvojio obraćanje Nataše Tasić kao najsvetliji trenutak jučerašnje sednice i primer komunikacije koja je potrebna parlamentu.

- Juče smo u Skupštini čuli govor Nataše Tasić, koji je izgovoren iz srca i predstavlja nešto najlekovitije što sam u poslednje vreme čuo u javnom prostoru, naročito u jednoj tako toksičnoj sredini u kojoj se ljudi svakodnevno etiketiraju i ponižavaju. Njen apel da smo pre svega ljudi, za koji je dobila i aplauz poslanika sa Studentske liste, pokazuje da nije sve u politici i interesima, i da ne moramo jedni drugima biti neprijatelji. Što više takvih ljudi je potrebno parlamentu.

Vraćajući se na pitanje odgovornosti za društvenu klimu, on je istakao da najveći teret uvek snosi onaj ko ima najveću moć, podsetivši i na sopstveno iskustvo sa vođenjem skupštinskih sednica u prethodnom sazivu.

- Kada je reč o mržnji u društvu, odgovornost za atmosferu u kući uvek snosi domaćin - onaj ko državu vodi 14 godina. Nisam ja Aleksandra Vučića nazivao ološem i pijandurom, već su njegovi saradnici i mediji godinama targetirali ljude. Mene je Ana Brnabić 37 puta opomenula i isključivala mi mikrofon bez obzira na Poslovnik, ponašajući se sa pozicije apsolutne moći, a sada se žali kada njoj neko oduzima reč - izjavio je Ćuta.

1/5 Vidi galeriju Ana Brnabić prišla Čupiću Foto: Parlament.rs

Uprkos oštrim kritikama na račun bivše vlasti, Jovanović je naglasio da osuđuje svaki oblik uličnog nasilja i linča, bez obzira na to ko je meta.

- Kako su se ponašali dok su imali svu moć, tako će sada i da žanju, jer mržnja rađa mržnju. Ipak, ja svaki linč prezirem - prvi sam osudio napad na Branku Lazić i lično je zaštitio u Zaječaru, kao što smatram nedopustivim i ono što se dogodilo Lidiji Vukićević. Odgovornost za takvu atmosferu i ponižavanje ljudi, uključujući i način na koji se Vučić ophodi prema svojim saradnicima poput Drobnjaka - snosi upravo on, jer je takvim ponašanjem navukao ogroman bes.

Na samom kraju razgovora, Jovanović je uputio direktnu poruku novom predsedniku Narodne skupštine Aleksandru Čupiću, zatraživši od njega da ne ponavlja greške prethodnika i da opoziciji omogući sva prava koja joj po izbornom rezultatu pripadaju.

- Iako je kod nas u prirodi da se brzo posvađamo, od gospodina Čupića očekujem da sednice parlamenta vodi u tolerantnom tonu i da ima razumevanja za drugu stranu, bez olakog isključivanja mikrofona i izricanja opomena. Ne podržavam ono što je juče radio. Da se ja pitam, pustio bih ih da govore i dao bih im sva potpredsednička mesta i mesta u odborima koja im pripadaju na osnovu osvojenih glasova, jer je to parlamentarna tradicija u Srbiji. Svako ko je izabran u Skupštinu ima pravo da se čuje i da iznese svoje mišljenje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 114 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 14 za korisnike m:SAT TV, Supernove i MOVE platforme, na kanalu 16 za korisnike SBB EON, na kanalu 16 za korisnike Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNeta, na kanalu 14 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakta na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i u aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: