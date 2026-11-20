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Dr Jelena Petrović, lekarka Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i poslanica sa izborne liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, jedna je od šestoro novoizabranih potpredsednika 15. saziva Narodne skupštine Republike Srbije. U poslaničke klupe ušla je sa 89. pozicije na listi, kao jedna od 13 predstavnika Kragujevca, a sada preuzima jednu od ključnih funkcija u rukovodstvu parlamenta, odmah uz novog predsednika Skupštine Aleksandra Čupića.

Široj javnosti postala je prepoznatljiva još tokom predizborne kampanje po direktnim porukama da su Srbiji potrebne jake institucije koje funkcionišu nezavisno od toga ko je na vlasti, najavivši da neće štedeti kritika ni sopstvene redove.

Foto: Damir Darvišagić

Lekarska karijera u Kragujevcu

Rođena 1974. godine, dr Jelena Petrović je celokupno svoje školovanje i profesionalni rad vezala za rodni Kragujevac. Na tamošnjem Medicinskom fakultetu diplomirala je 1999. godine, dok je specijalizaciju iz interne medicine završila 2005. godine.

Od tada je neprekidno angažovana na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Kragujevac, gde danas obavlja funkciju pomoćnice rukovodioca klinike, a zvanje subspecijaliste endokrinologa stekla je 2017. godine.

U svom političkom nastupu posebno je ukazivala na neophodnu obnovu kragujevačkog Kliničkog centra, ka kojem gravitira oko dva miliona stanovnika iz Šumadije, Pomoravlja, zapadne i centralne Srbije, pa sve do severa Kosova i Metohije. Njen stav je da postojeći kapaciteti nisu dovoljni i da je izgradnja potpuno novog kliničkog centra jedino pravo rešenje.

Pored toga, zalagala se za ostanak mladih lekara u manjim mestima i selima kroz obezbeđivanje sigurnih radnih mesta i dostojanstvenih plata, kao i za uvođenje potpunih i jasnih finansijskih računa u saradnji državnog i privatnog zdravstvenog sektora.

Kako je sama isticala prilikom ulaska u politiku, njen motiv nije puka smena kadrova, već izgradnja uređenog sistema u kojem zakoni važe podjednako za sve građane, bez obzira na to ko sedi u foteljama.