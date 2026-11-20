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Predsednički izbori biće raspisani u narednih nekoliko dana. Ovo je izjavio predsednik Narodne skupštine Srbije Aleksandar Čupić. Nakon konstituisanja parlamenta, očekuju se predlog mandatara i formiranje nove Vlade. Time će država da doživi temeljnu promenu. A šta je to što hitno treba menjati, a šta zadržati jer je bilo dobro?

Na ovo pitanje, ali i mnoga druga u sferi politike u našoj zemlji, odgovore su dali gosti "Usijanja" Veroljub Arsić, član Srpske napredne stranke, Aleksandar Cvetković, predsednik Srpskog pokreta obnove, i Ibro Ibrahimović, član Predsedništva Socijalističke partije Srbije.

1/53 Vidi galeriju Skupština Srbije, drugi dan konstitutivne sednice Foto: Marko Kranjc

Posle sinoćne sednice, danas je profesor Čupić bio na Saobraćajnom fakultetu, krečio ga je zajedno sa studentima, a Arsić je iz ugla opozicije izneo mišljenje o izboru Aleksandra Čupića za novog predsednika parlamenta.

- Novi predsednik parlamenta se proslavio po onome što nijednom predsedniku pre njega nije pošlo za rukom, a to je da je prilikom za izbora potpredsednike kaznio ne znam ni ja koliko poslanika, a smatram da je pokušavao da spreči slobodu govora. Jako dobro znam šta je povreda Poslovnika, tamo sam sedeo šest godina. Šta se dešavalo pre prilaska Brnabić i Jovanova? Aleksandar Vučić je dobio opomenu, a ništa nije uradio što bi izazvalo reakciju presedavajućeg. Samo da kažem, uvek je izgovor pridržavanje Poslovnika i da li se neko pridržava teme. Kada sam ja presedavao, tema je bila sve. Sve. Reagovao sam kao presedavajući kada vidim da umesto političke diskusije kreću lični obračuni poslanika, kada se narušava dostojanstvo Narodne skupštine ili ugled Republike Srbije. To se nije dešavalo - tvrdi Arsić, pa obrazložio zašto stoji iza ovih reči:

- Kada smo bili vlast, trpeli smo uvrede, vređali su nas sa poslaničkih mesta, a niko nije bio kažnjen. Fizički su nas napadali. Niko nije bio kažnjen radi stvaranja jedne klime u društvu, opozicija ne sme da se oseti ugroženom, već ima pravo da deluje u skladu sa svojim interesima. Narod vidi kako se ko ponaša i kako uvažava drugu stranu. Da budemo jasni, sramno je šta su uradili sa potpredsednicima jer nema nijednog iz opozicije.

04:07 Veroljub Arsić o dešavanjima u Skupštini Srbije: "Narod vidi kako se ko ponaša" Izvor: Kurir televizija

Cvetković navodi da ljudi u Srbiji još nisu svesni promene, pa se osvrnuo na detalj kada su iz Ujedinjene Srbije čestitali pobedu Studentskoj listi, smatrajući da je to pogrešno predstavljeno javnosti.

- Apsolutno se desila promena. Fascinantno je to mnogi u Srbiji ne shvataju.Ja sam uputio čestitke Čupiću u ime Pokreta obnove, a i podržali smo SL pre izbora. Kroz dve godine smo pokušali da objasnimo tadašnjoj vlasti gde greši, predlagali smo dijalog, ali nije bilo odziva. Na izborima se videlo da su građani to procenili tako što su dali poverenje onima za koje misle da će napraviti promene. Otkad su završeni izbori, priča se da je bivša vlast čestitala na pobedi. Međutim, vidljiva je činjenica da to nisu uradili. Nisu to uradili na dobronameran način. Kada se čestita pobednicima u razvijenim parlamentima, ne prebacuje im se da su ološi i najgori i da će propasti zemlja. Neko mora da kaže ljudi da to nije baš tako kako se predstavlja u javnosti - rekao je Cvetković, pa dodao šta bi trebalo promeniti u državi:

- Način politike koji se vodio do sada treba menjati. Dakle, da, pristojnost, mir, stabilnost, sve što je SNS komentarisala da predsednik dotadašnji emituje. Međutim, problem je što jedan mir postižete kada poštujete svoje sagovornike. Ljudi, pogledajmo sami sebe u ogledalo, šta smo govorili, to je kao iz Biblije, prvo izvadi balvan iz svog oka, pa onda prijavi trunku u oku drugoga.

Ibrahimović je bio jedan od onih koji su u javnosti vrlo pozivali na toleranciju, mir i dijalog, nije izgovarao teške reči, pa je komentarisao šta je Čupić uveo u Skupštinu Srbiju i kako on gleda na te narative.

- Već sam govorio o njemu. Mislim da su te stvari za koje se zalagao ono što nam nedostaje, a posebno da vratimo stid. To ne važi samo za politiku, već za sve segmente društva. Mislim da bi to bilo lekovito za naše društvo. U komunizmu, kada žele da znaju kakvi ste, oni vas pitaju čiji ste i odakle dolazite. Pričam o vremenu kada sam ja odrastao i u kojem sam živi svedok. To jeste nešto što bi trebalo da bude forma u skupštini. Priča o stanovima ne sme da bude suština jer postoje institucije koje se time bave. Te teme treba da ostanu van skupštine. Ova tri dana razumem kao specifičnost prethodnih godina, imate većinu koja se uči da vodi državu i opoziciju koja je državu dugo vodila. Videćemo kako će se sve dešavati, a mislim da je važno razumeti kako diše parlament. Kao što je Čupić rekao, moramo da slušamo jedni druge - rekao je Ibrahimović.

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Kurir.rs

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