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Samo smo tri dana gledali novi saziv Skupštine Srbije i jedva smo ispratili sve ono što se paralelno dešavalo na društvenim mrežama, koje su preplavljene mimovima, skečevima i imitacijama narodnih poslanika!

Bukvalno svaki segment, svaka reakcija, govor, replika se pratila i naknadno pretvarala u odličan skeč, koji ste, hteli ne hteli, ako ste na nekoj od aplikacija - morali videti!

Hajde da u ovom pregledu krenemo od nastarijeg, predsedavajućeg Skupštinom Stojana Radenovića Ovaj nastariji poslanik SNS-a, univerzitetski profesor matematike u penziji neke je podsetio na zloglasnog Valdera Freja iz serije "Igra prestola", koji je organizovao pokolj porodice Stark u peizodi "Kravavo venčanje".

Stojan Radenović bio je inspiracija i za Nikolu Dragaševića, glumca i muzičara, čija imitacija Radenovića ima u ovom trenutku blizu 650.000 pregleda na Instagramu.

A novi omiljeni gif na mrežana je onaj kada Aleksandar Čupić, novi predsednik Skupštine Srbije, u neverici, dok se drži za galvu, sluša šta priča opozicija.

- Gospodin Čupić ima šestoro dece u kući, ali ovakvo kmečanje nikad nije čuo - jedan je od komentara pvog gifa.

Simpatizeri Studentske liste su složni u oceni da obraćanja šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" traju predugo pa su na mrežama zaključili da bi poslanici mogli tokom Vučićevih govora mogli nešto i heklati.

Reakcija akademika Radomira Saičića u Skupštini, koji vidno smoren sedni na svom mestu uklopljena je sa Mikom i Gibom Vasićem, poznatim blizancima, učesnicima mnogih rijalitija, a za Saičićev klip korišćene su njihove izjave iz emisije "Menjam ženu" gde blizanci govore: "Mi smo očekivali da će nešto bolje da bude, nešto luksuznije".

Iste ove reakcije Saičića iskrišćene su za niz mimova - Ne smaraš, kaži!, a tu su i mimovi Aleksandra Čupića i Jova Bakića.

Naravno da je i govor Jugoslava Gašića o kandidaturi Aleksandra Čupića za predsednika Skupštine Srbije bio inspirativan. "Ono kad koristiš besplatnu verziju ChatGPT" jedan je od klipova o "živom ovaploćenju antičkog ideala kalokagatije".

Skupština Srbije 2026. nikako nije mogla bez poređenja sa Skupštinom iz serije "Tesna koža" Siniše Pavića, i Srećka Šojića, kog je glumio Milan Gutović, odnosno Šojićeve "Stranke zdravog razuma" koja ulazi u Skupštinu.

Ovaj tekst mora se završiti s Bojanom Dimitrijevićem zauvek Pikcem.

- De lako matori! - čuvena rečenica iz "Roda" sada je uz Dimitrijevića u sakou u Skupštini, a kretivni ljudi njegov dijalog o plesu sa razrednom napravili su uz dodatak Radomira Saičića.

Ljudi su oduševljeni i "umivenim" izgledom poznatog glumca, i naravno da će njegovo tj. objašnjenje Pikca o maturskom odelu ići u skladu s tim:

- Štof jorkširski, vuna čistak!

P.S. Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, ali pregled ovih mimova sa društvenih mreža ipak završavamo sa onim kojeg posle više od 30 godina nema u Skupštini Srbije, predsednikom SPS Ivicom Dačićem

Ukratko: ovo je Dačić dok negde gleda prenos iz parlamenta...