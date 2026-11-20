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Snažan severozapadni vetar i nagli porast vodostaja Save izazvali su tokom noći pravu dramu na reci kod Sremske Mitrovice. Iz Luke Leget otkačilo se sedam plovila, šest barži i jedan elevator, koje je snažna rečna struja odnela nizvodno, sve do područja Šapca. Sva plovila su pronađena, zaustavljena i usidrena, a njihovo vraćanje u Sremsku Mitrovicu je u toku.

Do incidenta je došlo tokom noći između četvrtka i petka, kada su snažni udari severozapadnog vetra, u kombinaciji sa porastom vodostaja, stvorili izuzetno nepovoljne uslove za plovila privezana na Savi.

Prema informacijama sa terena, šest barži i jedan elevator otkačili su se sa vezova, nakon čega ih je rečna struja odnela u pravcu Šapca.

U akciju njihovog pronalaženja i zaustavljanja uključile su se ekipe iz Sremske Mitrovice i Beograda.

Sva plovila su uspešno pronađena i zaustavljena, a u njihovom vraćanju učestvuje tegljač „Fruška gora“.

– Uspeli smo sve da ih pohvatamo i lengiramo. To znači da su plovila zaustavljena, usidrena i obezbeđena da ih reka ne odnese dalje. Sada ih „Fruška gora“ polako vraća nazad. Sve je pod kontrolom – objašnjava sagovornik upoznat sa situacijom na Savi.

Jak vetar i porast Save napravili problem

Prema rečima našeg sagovornika, glavni problem predstavljalo je istovremeno delovanje snažnog severozapadnog vetra i naglog porasta vodostaja.

Vetar je duvao prema mitrovačkoj obali, dodatno pojačavajući pritisak na plovila i njihove vezove.

– Kada imate tako jak vetar, a istovremeno raste vodostaj i reka nosi velikom snagom, opterećenje na vezovima je ogromno. U takvim uslovima izuzetno je teško zadržati plovila. Srećom, uspeli smo sve da zaustavimo na vreme – navodi naš sagovornik.

Akcija pronalaženja i obezbeđivanja plovila trajala je tokom noći i jutra.

Svih sedam plovila je lengirano, odnosno zaustavljeno i usidreno na bezbednim pozicijama, odakle ih tegljač „Fruška gora“ postepeno vraća uzvodno prema Luci Leget.

Prema dostupnim informacijama, u ovom događaju nije prijavljena materijalna šteta.

Vlasnici čamaca i katamarana celu noć obilazili plovila

Nevreme je izazvalo zabrinutost i među vlasnicima manjih plovila na Savi u Sremskoj Mitrovici.

Zbog snažnog severozapadnog vetra, koji je udarao prema mitrovačkoj obali, kao i stalnog porasta vodostaja, vlasnici čamaca i katamarana tokom noći su izlazili na reku kako bi proveravali i dodatno učvršćivali vezove.

Pojedini su više puta obilazili svoja plovila, prateći promene nivoa vode i prilagođavajući način njihovog obezbeđivanja.

Poseban problem predstavljali su katamarani, koje je zbog porasta vodostaja bilo neophodno dodatno privezivati.

– I juče i danas više puta smo morali da proveravamo katamarane i dodatno ih vezujemo. Voda dolazi, a severozapadni vetar snažno udara prema našoj, mitrovačkoj strani. U takvim okolnostima morate stalno da pratite situaciju – objašnjava sagovornik.

Kako navodi, istovremeni udari vetra i rast vodostaja predstavljaju posebno nepovoljnu kombinaciju, jer plovila trpe snažna opterećenja i postoji opasnost od otkačinjanja.

Tegljač „Fruška gora“ vraća barže u Sremsku Mitrovicu

Nakon što su sva otkačena plovila pronađena i obezbeđena, počela je operacija njihovog vraćanja uzvodno.

U tome učestvuje tegljač „Fruška gora“, koji plovila postepeno vraća prema Luci Leget.

Iako su vremenski uslovi tokom noći bili izuzetno nepovoljni, prema poslednjim informacijama sa terena, situacija je sada pod kontrolom.