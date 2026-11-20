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Ime Dejana Šoškića, redovnog profesora beogradskog Ekonomskog fakulteta i nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije, ponovo je došlo u žižu javnosti nakon što mu je 17. novembra 2026. godine verifikovan poslanički mandat u republičkom parlamentu ispred Studentske liste. Ipak, u široj javnosti je manje poznato da je njegov otac, Branislav Šoškić, bio jedan od vodećih jugoslovenskih ekonomista, akademik i nosilac najviših državnih funkcija u nekadašnjoj federaciji.

Branislav Šoškić je rođen 19. novembra 1922. godine u Gusinju, a osnovno i srednje obrazovanje sticao je u Novom Pazaru i Beranama. Politički se aktivirao vrlo rano - Savezu komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) pristupio je još 1936. kao četrnaestogodišnjak. Upisao je fakultet u Beogradu 1940. godine, ali je njegove studije prekinulo izbijanje Drugog svetskog rata.

Prema podacima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU), Šoškić je krajem 1941. uhapšen na području Berana i prebačen u logore u Albaniji.

Foto: CANU

U proleće 1942. sproveden je u podgorički zatvor, odakle je izvođen na gubilište na Ćemovskom polju, ali je preživeo zahvaljujući razmeni zarobljenika i vraćen u logor.

Nakon kapitulacije fašističke Italije 1943. godine ponovo se uključio u partizanski pokret, gde je kao bataljonski politički komesar učestvovao u operacijama za oslobođenje Beograda u oktobru 1944..

Uspon u nauci i rukovođenje institucijama

Nakon oslobođenja posvetio se akademskom radu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1951. godine kao student generacije, a već 1954. odbranio je doktorsku disertaciju. Zvanje redovnog profesora stekao je 1965. godine, a u periodu od 1964. do 1967. u dva mandata bio je dekan istog fakulteta.

Njegovo usavršavanje odvijalo se i u vodećim inostranim centrima: boravio je na britanskim univerzitetima Sent Endruz i Kembridž, dok je na američkim univerzitetima Harvard i Berkli proveo školsku 1962/1963. godinu kao gostujući istraživač i predavač.

Tokom karijere potpisao je više od 400 naučnih radova, uključujući zapažene knjige „Razvoj ekonomske misli“, „Proizvodnja, zaposlenost i stabilizacija“ i „Ekonomska misao i ekonomska politika“.

U institucionalnom životu, Branislav Šoškić je 1973. primljen za redovnog člana CANU, a od 1981. do 1985. nalazio se na njenom čelu. U istom razdoblju (1981–1984) rukovodio je i Savetom akademija nauka i umetnosti SFRJ.

Između 1985. i 1986. godine obavljao je dužnost predsednika Predsedništva Socijalističke Republike Crne Gore.

Reč je o tadašnjem devetočlanom kolektivnom telu (za mandat 1982–1986), čiji su članovi međusobno birali predsednika na godinu dana, a pored Šoškića tu dužnost su tokom tog mandata vršili i Veselin Đuranović, Marko Orlandić i Miodrag Mišo Vlahović. Bio je i savezni poslanik, predsednik parlamentarnih odbora za obrazovanje i čelnik Jugoslovenske komisije za UNESCO.

Ovenčan je brojnim priznanjima, poput Nagrade AVNOJ-a, Trinaestojulske nagrade i Oktobarske nagrade grada Beograda.

Preminuo je u Beogradu 4. aprila 2022. godine, u 100. godini života.

Zanimljive paralele u karijerama oca i sina

Poput oca koji je bio najbolji student generacije 1951, i Dejan Šoškić (rođen 15. marta 1967. u Beogradu) poneo je priznanje Univerziteta u Beogradu za najboljeg diplomca generacije kada je 1989. završio Ekonomski fakultet.

Na istom fakultetu je 1993. magistrirao na temu monetarne ekonomije i bankarstva, a 1999. odbranio doktorat iz oblasti finansija. Boravak na Berkliju: Četiri decenije nakon što se njegov otac tamo usavršavao (1962/1963), Dejan je 2002. godine radio kao gostujući profesor na Berkliju.

Kao Fulbrajtov stipendista predavao je i na Univerzitetu Nebraska u Omahi, a sarađivao je i sa univerzitetima Nju Hejven, Roud Ajlend, Državnim univerzitetom Floride i švajcarskom centralnom bankom.

Foto: RTS Printscreen

Dejan Šoškić je najpre bio savetnik i predsednik Saveta NBS, a 28. jula 2010. izabran je za guvernera Narodne banke Srbije (stupio na dužnost sutradan). Ostavku je podneo 2. avgusta 2012. zbog neslaganja sa predloženim zakonskim izmenama za koje je smatrao da narušavaju nezavisnost centralne banke, čime mu je mandat zvanično okončan 6. avgusta 2012..

Iako rođen u Beogradu, Dejan je početkom novembra 2026. u razgovoru za podgoričku „Pobjedu“ istakao da je kroz rodbinske i prijateljske veze duboko vezan za Crnu Goru, naglasivši potrebu za bliskim odnosima i razumevanjem između Srbije i Crne Gore.

Dok je Branislav osamdesetih godina prošlog veka bio u samom vrhu republičke vlasti Crne Gore, Dejan je četiri decenije kasnije aktivan u političkom životu Srbije.