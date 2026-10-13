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„Ministarstvo nije samo adresa u Nemanjinoj ulici, već institucija koja mora da bude prisutna tamo gde ljudi žive, da čuje njihove potrebe i pruži podršku onima kojima je najpotrebnija“ – poruka je ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski tokom posete opštini Svilajnac, gde je obišla i baku Zoricu u selu Đurinci, ukazujući na značaj brige o najstarijima i dostupnosti usluga socijalne zaštite u svakom delu Srbije.

„Verujemo da rad na terenu donosi konkretne rezultate, jer kroz direktan razgovor sa građanima možemo da razumemo njihove potrebe i pomognemo tamo gde je podrška najpotrebnija. Institucije moraju da budu tamo gde su ljudi, a ne samo adresa u Nemanjinoj ulici“, poručila je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski posetila baku Zoricu u Svilajncu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je istakla da je Ministarstvo ove godine opredelilo više od 460 miliona dinara za usluge i programe Crvenog krsta širom Srbije, uključujući narodne kuhinje, interventne pakete pomoći i letovanje dece iz socijalno ugroženih porodica.

Tokom posete, ministarka je pohvalila opštinu Svilajnac zbog razvijene mreže usluga podrške porodicama i deci, među kojima su dnevni boravak, senzorna soba, besplatne logopedske i fizioterapeutske usluge, kao i Centar za porodicu.

Posebno je istakla da će Centar za socijalni rad, uz podršku Ministarstva, nabaviti novo terensko vozilo, čime će biti unapređeni uslovi za rad zaposlenih i omogućen lakši i efikasniji obilazak korisnika, naročito u udaljenim seoskim sredinama.

Dostupnost socijalne zaštite svakom građaninu, bez obzira na to da li živi u centru opštine ili u udaljenom selu, jedan je od važnih ciljeva Ministarstva.

„Važno je da zdravstvenu i socijalnu zaštitu jačamo u svakoj lokalnoj samoupravi. Naš zadatak je da manjim opštinama pružimo podršku i stvorimo uslove da one budu mesta po meri porodice“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Srdačan susret sa bakom Zoricom, razgovor u njenom domu i obilazak njene bašte bili su prilika da se još jednom ukaže na značaj međugeneracijske solidarnosti, poštovanja prema starijima i očuvanja dostojanstva svakog čoveka.

Briga o ljudima koji su svoj život posvetili porodici, radu i zajednici ne sme da zavisi od mesta u kom žive. Zato je važno da institucije budu prisutne na terenu, da prepoznaju potrebe građana i da podrška stigne do svakoga kome je potrebna.

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