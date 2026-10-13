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Naša proslavljena glumica Iva Štrljić našla se na udaru vređanja blokadera i onih koiji podržavaju blokaderski pokret i takozvanu studentsku listu. Kako smo mogli da vidimo iz prethodnog perioda, Iva je samo jedna od žena koje su se našle na žestokom udaru nasilnika koji podržavaju blokadere! Gostujići u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija", Iva je otkrila kakve joj sve uvrede pišu i to čak i dok samo recituje poeziju.

Iva Štrljić nije krila razočarenje što su se u našem društvu našli oni koji zbog političkog opreljenja ne mare, kako kaže, ni za kulturu, ni za ponašanje, već samo im je na umu da, kako tvrdi, nekome što više naude.

1/19 Vidi galeriju Nasilje blokadera i napad na policiju u Beogradu Foto: Marko Karović, Kurir

- Počeću o načinu komunikacije sa različitim ljudima, kako se ophodimo jedni prema drugima i kako razumemo nekoga ko drugačije razmišlja. Skrenula bih pažnju jer mislim da je kućno vaspitavanje dece ključno za zdravlje društva kako bi kulturno razgovarali. Kultura omogućava da imate svoje mišljenje i da možete da ga iskažete, a da vas niko neće napasti za to. Ja sam tako odgajana, a sigurna sam u to da sam uvek umela kulturno da razgovaram sa ljudima koji ne razmišljaju isto kao ja. Sada nisam dobila prililku za to jer većina neće da razgovara, ali svako hoće da osuđuje. Društvene mreže su danas svima dali za pravo da nešto ružno kažu, a činjenica je da ćete češće pročitati nešto ružno - započela je Štrljić.

Govoreći o ljudima koji, kako kaže, vređaju po društvenim mrežama, Iva Štrljić je istakla da su to, kako tvrdi, profili koji podržavaju tzv. Studentsku listu.

05:15 Iva Štrljić za Kurir: Od blokadera dobija najgnusnije uvrede Izvor: Kurir televizjia

- Kada sam ušla u političku priču, znala sam da uvek postoji neko ko više neće da vas voli i ko će imati nešto protiv vas. Međutim, možete nekoga da ne volite, ali čudno je da vam samo zbog toga neko ko vam je bio, više ne bude simpatičan. To je valjda deo tog života. U redu je da nekome kažete da se ne slažete sa stavovima, pristojni i kulturni ljudi znaju da razgovaraju. Meni se dešava da niko neće da razgovara i da se obezvređuje sve što sam ja uradila. Dakle, ono što se nekome nekada sviđalo, odjednom mu se ne sviđa - rekla je Iva, pa je za gledaoce Kurir televizije iznela jedan primer ovih uvreda koji je za nju najbolniji:

- Volim da recitujem poeziju i znam kako se to radi, ali mi se dešava na društvenim mrežama da zateknem strahovite komentare. Kada pogledam ko je ta osoba koja ostavlja takav komentar, vidim da je to osoba koja ima drugačije političke stavove od mene. Kakve to veze ima sa poezijom? Ljudi to rade, pa obezvređuju sve. Ja bih rekla da je to primitivno. Ono što doživljavam najčešće jesu strašne osude, ja to ne mogu ni da izgovorim, nikada ništa slično nikome nisam rekla, nemam to u rečniku. Vređaju mene konstantno, ali to su uvrede koje misle da će vas ubosti u ahilovu petu, a onda ljudi tako to korsite, ono što mene najviše remeti je kada neko ostavi komentar da me se rođeni otac odrekao. Oni misle da su jaki i moćni ako to kažu, ali je to jako pokvareno jer i ti ljudi imaju možda decu, ćerke, sinove ili su nečije ćerke i sinovi. Navela sam primer koji je namerno pokvaren i to se ne radi, čak i u borbi morate da imate stila - kaže Iva Štrljić.

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