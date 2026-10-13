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Crveni krst Beograda organizovaće danas vežbe evakuacije u školama na svih 17 gradskih opština povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, sa ciljem da se učenici i školsko osoblje obuče za adekvatno reagovanje u vanrednim situacijama.

Saradnik Crvenog krsta Beograd za delovanje u nesrećama Damir Demirović rekao je za Tanjug da je cilj vežbi jačanje otpornosti zajednice, posebno najmlađih, koji spadaju u osetljive grupe u slučaju katastrofa.

"Ideja ove vežbe je jačanje zajednice, pre svega najmlađih, koji su osetljiva grupe kada se desi neka katastrofa, pa je od velike koristi to što kroz praktičnu vežbu treningom i edukacijom ih informišemo o tome kako treba da se ponašaju kada se desi požar", rekao je Demirović.

On je naveo da scenario vežbe obuhvata gašenje požara u objektu, evakuaciju učenika i zaposlenih, kao i pružanje pomoći povređenima.

Prema njegovim rečima, cilj je i provera funkcionisanja sistema smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji Beograda, koji čine svi subjekti i snage uključeni u aktivnosti zaštite i spasavanja.

"Osnovna ideja je da deca steknu znanje pre nego što se nađu u situaciji da to znanje moraju da primene", istakao je Demirović.

Kako je naveo, učenici će kroz praktične vežbe učiti kako da reaguju kada se oglasi požarni alarm, kako da bezbedno napuste učionice i školske objekte, kao i zbog čega je važno da u vanrednim situacijama ostanu pribrani i poštuju uputstva nastavnika.

Demirović je ocenio da su ovakve aktivnosti značajne za edukaciju dece i školskog osoblja, kako bi bili spremni da brzo i adekvatno reaguju "u slučaju da se dogodi neka ista ili slična situacija koja iziskuje brzu reakciju".

"Zato današnji dan nije samo prilika da se podsetimo na značaj prevencije i smanjenja rizika od katastrofa, već i da konkretnim aktivnostima doprinesemo većoj bezbednosti dece u školama. Jer bezbednost počinje znanjem, a najbolje vreme da ga steknemo jeste pre nego što nam zatreba", poručio je Demirović.