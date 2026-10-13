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U Somboru je potpisan ugovor za realizaciju projekta regionalnog sistema upravljanja otpadom, koji će obuhvatiti pet lokalnih samouprava – Sombor, Apatin, Kulu, Odžake i Bač, a namenjen je za oko 180.000 građana ovog dela severa Srbije.

Projekat podrazumeva izgradnju sanitarne deponije na lokalitetu Rančevo, sanaciju 14 hektara nesanitarne deponije, kao i nabavku kanti, kontejnera i specijalizovanih vozila.

- Puno mi je srce danas u Somboru, mnogo smo radili na pripremi ovog projekta i čini mi se da smo obećanje ispunili zato što smo rekli da ćemo pred kraj leta, početkom jeseni, da potpišemo ovaj ugovor za 180.000 građana u ovom delu severa Srbije. Kao što smo čuli - za Odžake, za Kulu, za Apatin, za Sombor i za Bač - formiramo po najvišim standardima novo telo sanitarne deponije, rešavamo 14 hektara nesanitarne deponije koja je bila veliki problem u ovom delu Srbije. I u tom kontekstu sam zadovoljna. Želim pre svega da čestitam gradonačelniku Ratkoviću, ali i čitavom mom timu koji je uspeo da savlada more prepreka kako bismo danas bili u Somboru - rekla je ministarka u tehničkom mandatu Sara Pavkov.

Ona je istakla da je želela da ugovor bude potpisan upravo u Somboru, a ne u Beogradu, kako bi se poslala dodatna poruka o značaju projekta i obezbedila ozbiljnost u njegovoj realizaciji.

- I ja sam izrazila želju da mi potpišemo ugovor upravo ovde, ne u Beogradu, i da pošaljemo dodatnu poruku da će nam biti izuzetno značajno i da, kada krenu radovi, budemo na terenu, i da izvođač ovo shvati ozbiljno kao jedan od prioriteta, jer 180.000 građana u ovom delu Srbije želi što pre da ima kompletno rešen sistem za upravljanje otpadom. On će podrazumevati ovaj projekat koji realizujemo uz pomoć podrške i EBRD-a i ARD-a, takođe i nabavku kanti i kontejnera: preko 42.000 kanti i kontejnera, zajedno sa 18 kamiona i još 5 specijalizovanih vozila. Biće obezbeđeno svim ovim lokalnim samoupravama, da ne moraju da brinu na koji način će logistički da dopremaju u Rančevo, lokalitet Rančevo, u Somboru otpad - dodala je Pavkov.

Govoreći o narednim koracima, Pavkov je poručila da će najveća odgovornost biti na direktoru regionalnog centra, ali i da će država pružiti podršku u daljoj realizaciji projekta.