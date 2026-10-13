180.000 GRAĐANA DOBIJA NOVI SISTEM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM: Sara Pavkov o velikom projektu u Somboru
- U Somboru je potpisan ugovor za regionalni sistem upravljanja otpadom za oko 180.000 građana u pet lokalnih samouprava: Sombor, Apatin, Kula, Odžaci i Bač
- Projekat obuhvata izgradnju sanitarne deponije u Rančevu i sanaciju 14 hektara nesanitarne deponije
- Predviđena je i nabavka više od 42.000 kanti i kontejnera, 18 kamiona i pet specijalizovanih vozila
U Somboru je potpisan ugovor za realizaciju projekta regionalnog sistema upravljanja otpadom, koji će obuhvatiti pet lokalnih samouprava – Sombor, Apatin, Kulu, Odžake i Bač, a namenjen je za oko 180.000 građana ovog dela severa Srbije.
Projekat podrazumeva izgradnju sanitarne deponije na lokalitetu Rančevo, sanaciju 14 hektara nesanitarne deponije, kao i nabavku kanti, kontejnera i specijalizovanih vozila.
- Puno mi je srce danas u Somboru, mnogo smo radili na pripremi ovog projekta i čini mi se da smo obećanje ispunili zato što smo rekli da ćemo pred kraj leta, početkom jeseni, da potpišemo ovaj ugovor za 180.000 građana u ovom delu severa Srbije. Kao što smo čuli - za Odžake, za Kulu, za Apatin, za Sombor i za Bač - formiramo po najvišim standardima novo telo sanitarne deponije, rešavamo 14 hektara nesanitarne deponije koja je bila veliki problem u ovom delu Srbije. I u tom kontekstu sam zadovoljna. Želim pre svega da čestitam gradonačelniku Ratkoviću, ali i čitavom mom timu koji je uspeo da savlada more prepreka kako bismo danas bili u Somboru - rekla je ministarka u tehničkom mandatu Sara Pavkov.
Ona je istakla da je želela da ugovor bude potpisan upravo u Somboru, a ne u Beogradu, kako bi se poslala dodatna poruka o značaju projekta i obezbedila ozbiljnost u njegovoj realizaciji.
- I ja sam izrazila želju da mi potpišemo ugovor upravo ovde, ne u Beogradu, i da pošaljemo dodatnu poruku da će nam biti izuzetno značajno i da, kada krenu radovi, budemo na terenu, i da izvođač ovo shvati ozbiljno kao jedan od prioriteta, jer 180.000 građana u ovom delu Srbije želi što pre da ima kompletno rešen sistem za upravljanje otpadom. On će podrazumevati ovaj projekat koji realizujemo uz pomoć podrške i EBRD-a i ARD-a, takođe i nabavku kanti i kontejnera: preko 42.000 kanti i kontejnera, zajedno sa 18 kamiona i još 5 specijalizovanih vozila. Biće obezbeđeno svim ovim lokalnim samoupravama, da ne moraju da brinu na koji način će logistički da dopremaju u Rančevo, lokalitet Rančevo, u Somboru otpad - dodala je Pavkov.
Govoreći o narednim koracima, Pavkov je poručila da će najveća odgovornost biti na direktoru regionalnog centra, ali i da će država pružiti podršku u daljoj realizaciji projekta.
- I evo, za kraj, da samo poručim direktoru regionalnog centra da ga očekuje najteži zadatak, ali da imamo ozbiljna iskustva i na jugoistoku Srbije i na zapadu Srbije i u gradu Beogradu kako može da funkcioniše ozbiljno regionalni centar. Tako da, država će biti na raspolaganju za dalje, i pre svega za operacionalizaciju svih ostalih aktivnosti, jer bez zajedničke saradnje ovih 5 lokalnih samouprava, a ja verujem da će ona biti na najvišem nivou, ne možemo da očekujemo da funkcioniše sve kako treba. Tako da je to naš zadatak, da uz ovu veliku investiciju napravimo jedan održivi sistem upravljanja otpadom. I još jednom, čestitke svima, i verujem da smo napravili ozbiljno dobru stvar - izjavila je Sara Pavkov.