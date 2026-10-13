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Nakon obilaska Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, ministarka za brigu i porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević istakla je da je upravo ovo mesto koje na najbolji način pokazuje koliko su zdravstvo, briga o porodici i demografska politika međusobno povezani.

- Zato su zdravstvene ustanove poput ove izuzetno važne. Ovde počinje život, ali i potpuno novi način života porodice. Naša obaveza je da budemo uz nju od početka trudnoće, prvog udisaja bebe, ali i tokom svih narednih godina - podvukla je ona.

U ovoj klinici se godišnje obavi oko 3.200 porođaja, rekla je ministarka i dodala da se iza svakog tog broja nalazi se jedna majka, jedno dete i jedna porodica, a upravo je porodica u fokusu Ministarstva koje vodi.

Jelena Žarić Kovačević klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš Foto: Tijana Ćirić

Govoreći o demografiji, Žarić Kovačević izjavila je da ne govori samo o tome koliko je dece rođeno, već i o tome da mladim ljudima treba da se pruži sigurnost da uopšte mogu da zasnuju porodicu, da ih država podrži kada dobiju dete i da se još intenzivnije radi na obezbeđivanju dobrih uslova za odrastanje dece.

Jelena Žarić Kovačević klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš Foto: Tijana Ćirić

- Zato država sprovodi čitav niz mera podrške porodicama. Jedna od važnih mera kada se beba rodi je roditeljski dodatak. Za prvo dete roditeljski dodatak iznosi 500.000 dinara, za drugo 600.000, za treće 2.280.000, a za četvrto 3.180.000 dinara, uz dodatne vidove podrške koji se isplaćuju u skladu sa zakonom - podsetila je ministarka.

Jelena Žarić Kovačević klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš Foto: Tijana Ćirić

Prema njenim rečima, Minstarstvo istovremeno pomaže porodicama da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, a to je pitanje doma, koja se sprovodi kroz obezbeđivanje subvencije za kupovinu, izgradnju ili učešće u kupovini prve nekretnine po osnovu rođenja deteta u iznosu do 20.000 evra.

- Demografska politika mora da se sprovodi tamo gde porodice žive, odnosno u našim gradovima i opštinama, kao i okolnim selima. Iz ovog razloga ustanovili smo zajedničku meru sa Ministarstvom za brigu o selu kroz koju majke novorođene dece mogu da dobiju ukupno do 2,5 miliona dinara bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom - navela je Žarić Kovačević.

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Ona je istakla mere populacione politike koje Ministarstvo sprovodi sa jedinicama lokalne samouprave različite, jer je u nekim mestima je prioritet podrška roditeljstvu, negde dostupnije usluge za decu, unapređenje uslova u vrtićima, podrška mladima ili pomoć porodicama da lakše usklade roditeljstvo i posao.

Ministarstvo podržava mere koje odgovaraju konkretnim potrebama lokalnih sredina, od izgradnje i opremanja vrtića, škola i dečjih igrališta, preko podrške vantelesnoj oplodnji, do drugih programa namenjenih porodicama, deci i unapređenju kvaliteta života.

Prema rečima ministarke, cilj je da država i lokalne samouprave rade zajedno, jer samo tako može da se napravi ambijent u kojem porodica neće biti prepuštena sama sebi.

- Lokalne samouprave su najbliže građanima i upravo se na lokalu najbolje vidi da li mere koje donosimo zaista menjaju svakodnevni život porodica. Ministarstvo podržava lokalne zajednice da svoje mere kreiraju u skladu sa konkretnim potrebama svojih građana - podvukla je Žarić Kovačević.

Ministarka je naglasila da kada se sve mere posmatraju zajedno, od zdravstvene zaštite žena i dece, preko roditeljskog dodatka, pomoći pri rešavanju stambenog pitanja, do podrške koju porodice dobijaju u svojim gradovima i opštinama, vidi se da je reč o sveobuhvatnom sistemu podrške porodici.

- Mi ćemo nastaviti da unapređujemo sistem kako bi demografska politika u još većoj meri povezala stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, podršku roditeljstvu i ravnomerni razvoj zemlje - poručila je Žarić Kovačević.