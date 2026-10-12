Ko ima pravo na roditeljski dodatak

- Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete

- Majka treba da bude državljanka Republike Srbije

- Potrebno je da ima prebivalište u Republici Srbiji

- Ovi iznosi odnose se na decu rođenu od 1. januara 2024. i kasnije

- Roditeljski dodatak je podrška porodicama u prvim godinama života deteta

Kako se podnosi zahtev

1. U porodilištu - odmah nakon rođenja deteta, preko usluge "Bebo, dobro došla na svet"

2. Ili direktno nadležnom organu lokalne samouprave - prema mestu prebivališta majke

3. Rok - najkasnije do navršene prve godine života deteta

* Zahtev se podnosi za svako dete za koje želite da ostvarite pravo na roditeljski dodatak

Šta je još potrebno znati

- ako zahtev podnesete u porodilištu, nema potrebe da zbog roditeljskog dodatka naknadno idete na šalter

- o toku postupka bićete obavešteni SMS porukom na broj telefona koji navedete prilikom prijave u porodilištu

- šta je potrebno za uslugu "Bebo, dobro došla na svet" - važeća lična karta ili pasoš i dogovoreno lično ime deteta

- jednim postupkom u porodilištu možete pokrenuti više prijava (upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta, zdravstveno osiguranje i zahtev za roditeljski dodatak)