Roditeljski dodatak za prvo dete 2012. bio samo 31.782 dinara, sada je 500.000: Za više dece milionski iznosi
- Roditeljski dodatak za prvo dete danas iznosi 500.000 dinara, dok je 2012. bio 31.782 dinara, a za porodice sa više dece podrška ide i do milionskih iznosa.
- Za drugo dete predviđeno je 600.000 dinara, za treće 2.280.000, a za četvrto 3.180.000 dinara, uz dodatnu pomoć za drugo i treće dete i opremu za bebu.
Porodicama sa decom država danas pruža izuzetnu finansijsku sigurnost, a roditeljski dodatak jedna je od najvažnijih mera podrške.
Koliko se sada kudikamo više brige vodi u odnosu na vreme prethodne vlasti, najbolje pokazuje podatak da za prvo dete roditelji dobijaju 500.000 dinara, dok je 2012. taj iznos bio samo 31.782 dinara.
Podrška za treće i četvrto dete danas se meri milionima! Kada se iznosi uporede u evrima, razlika je još očiglednija. Roditeljski dodatak za prvo dete2012. godine iznosio je oko 310 evra, dok danas roditelji dobijaju više od 4.200 evra.
Iznosi roditeljskog dodatka po detetu
Podrška je još veća kada je reč o porodicama sa više dece. Za drugo dete obezbeđeno je 600.000 dinara, u 24 mesečne rate po 25.000 dinara. Za treće i četvrto dete podrška se isplaćuje tokom deset godina. I to za treće dete 2.280.000 dinara u 120 mesečnih rata po 19.000 dinara, a za četvrto 3.180.000 dinara u 120 mesečnih rata po 26.500 dinara.
Ovi iznosi važe za decu rođenu od 1. januara 2024. i kasnije. Uz roditeljski dodatak, za drugo i treće dete isplaćuje se i jednokratna pomoć od 135.000 dinara, dok je za nabavku opreme za bebu predviđeno još 7.500 dinara za svako dete.
Podrška porodicama za prvo, drugo, treće i četvrto dete:
- Prvo dete 500.000 dinara - isplata u jednom iznosu
- Drugo dete 600.000 dinara - 24 mesečne rate po 25.000 dinara
- Treće dete 2.280.000 dinara - 120 mesečnih rata po 19.000 dinara
- Četvrto dete 3.180.000 dinara - 120 mesečnih rata po 26.500 dinara
- Jednokratna pomoć 135.000 dinara za drugo i treće dete
- 7.500 dinara za svako dete za bebi-opremu
- Broj korisnika u avgustu 2026. godine 123.695
- Ukupno isplaćen iznos u avgustu 2026. godine 4.000.158.330 dinara
Poseban značaj roditeljskog dodatka je u tome što podrška ne prestaje u prvim mesecima nakon rođenja deteta. Za drugo, treće i četvrto dete ona je raspoređena na duži period, čime porodice dobijaju veću izvesnost i mogućnost da lakše planiraju troškove koji prate odrastanje deteta.
Isplaćene milijarde iz budžeta
O značaju ovakve podrške govori i podatak da je samo u avgustu 2026. roditeljski dodatak primalo 123.695 korisnika, a za ovu namenu isplaćeno je 4.000.158.330 dinara. Ta sredstva predstavljaju važnu podršku porodičnom budžetu i pomažu roditeljima u podmirivanju troškova koji prate odrastanje deteta.
Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević istakla je za Kurir da je roditeljski dodatak od 2024. godine znatno uvećan i da danas predstavlja jednu od najvažnijih mera finansijske podrške porodicama sa decom.
- Sa podrškom koja za porodice sa više dece dostiže milionske iznose, Srbija ima jedan od najizdašnijih sistema davanja po osnovu rođenja deteta u ovom delu Evrope. Roditeljski dodatak porodicama obezbeđuje veću sigurnost od samog rođenja deteta, dok višegodišnje isplate za drugo, treće i četvrto dete znače podršku i tokom njegovog odrastanja. Zbog toga ova mera ima važno mesto i u dugoročnoj demografskoj politici države - poručila je Žarić Kovačević.
Prijava za dodatak odmah u porodilištu
Postupak ostvarivanja prava je pojednostavljen kako bi roditelji prve dane sa bebom provodili kod kuće umesto na šalterima. Zahtev za roditeljski dodatak može se podneti odmah nakon rođenja deteta u porodilištu, preko usluge "Bebo, dobro došla na svet", ili direktno nadležnom organu lokalne samouprave prema mestu prebivališta majke. Zahtev se podnosi najkasnije do navršene prve godine života deteta, a ukoliko se radi o deci iz višestruke trudnoće, zahtev za svako dete podnosi se posebno.
Srbija ima jedan od najizdašnijih sistema davanja po osnovu rođenja deteta u ovom delu Evrope
Pravo ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova, među kojima su državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji.
Preko usluge "Bebo, dobro došla na svet" jednim postupkom mogu se pokrenuti upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijava prebivališta, zdravstveno osiguranje i zahtev za roditeljski dodatak. Za korišćenje usluge potrebni su važeća lična karta ili pasoš i dogovoreno lično ime deteta. Roditelji o toku postupka dobijaju SMS obaveštenja na broj telefona naveden prilikom prijave, bez potrebe da zahtev za roditeljski dodatak naknadno podnose na šalteru.
Ko ima pravo na roditeljski dodatak
- Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete
- Majka treba da bude državljanka Republike Srbije
- Potrebno je da ima prebivalište u Republici Srbiji
- Ovi iznosi odnose se na decu rođenu od 1. januara 2024. i kasnije
- Roditeljski dodatak je podrška porodicama u prvim godinama života deteta
Kako se podnosi zahtev
1. U porodilištu - odmah nakon rođenja deteta, preko usluge "Bebo, dobro došla na svet"
2. Ili direktno nadležnom organu lokalne samouprave - prema mestu prebivališta majke
3. Rok - najkasnije do navršene prve godine života deteta
* Zahtev se podnosi za svako dete za koje želite da ostvarite pravo na roditeljski dodatak
Šta je još potrebno znati
- ako zahtev podnesete u porodilištu, nema potrebe da zbog roditeljskog dodatka naknadno idete na šalter
- o toku postupka bićete obavešteni SMS porukom na broj telefona koji navedete prilikom prijave u porodilištu
- šta je potrebno za uslugu "Bebo, dobro došla na svet" - važeća lična karta ili pasoš i dogovoreno lično ime deteta
- jednim postupkom u porodilištu možete pokrenuti više prijava (upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta, zdravstveno osiguranje i zahtev za roditeljski dodatak)