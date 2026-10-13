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- Ovaj ljigavac, monstruozni tip koji je uništio Srbiju. To ste slušali hiljadu puta, od svakog onog voditelja na N1, svih tih opskurnih likova koji su svakoga dana sipali mržnju. I nikada niste čuli nijedan razlog, rekao je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra.

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Foto: Instagram Printscreen

- A tačno mi recite u kojoj sferi društvenog života je Srbija uništena. Da li nam je lošija situacija u zdravstvu ili bolja? Stotinu puta je bolja. Izgradili smo preko 250 objekata, oni nula objekata. Puteva više smo uradili mi za 12 godina nego u prethodnih 70 godina što je urađeno.

- O prugama da ne govorim. Imamo 500.000 više formalno zaposlenih nego što smo imali tad. Pa tačno u kojoj to sferi je lošije?, postavio je Vučić pitanje na koje blokaderi nemaju odgovor.

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 Kurir.rs

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“Ja nisam gospodar Vučić, već sluga Vučić! Sluga svog naroda” Izvor: Kurir