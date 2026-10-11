Slušaj vest

Nosilac liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić otkrio je juče detalje specijalnog programa za razvoj juga Srbije i pet okruga - Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog.

Kako je najavio, taj program će se realizovati kroz šest stubova.

Vučić je naveo da je cilj da u narednih 10 godina donesu 20 velikih investicija, velikih fabrika, 10+ pripremljenih strateških projekata sa jasnim budžetom i modelom finansiranja za domaće i međunarodne partnere, 10+ razvojnih industrijskih baza, kao i tri puta više turističkih noćenja, 1.000 km modernizovanih lokalnih i regionalnih puteva i 10 plus regionalnih centara znanja dualnog obrazovanja na jug Srbije.

Vučić u Leskovcu Foto: Informer TV printscreen

- To znači i veća transferna sredstva za siromašne opštine, od Trgovišta, Bosilegrada, Babušnice, Medveđe, Lebana, Bojnika, svakog, svake druge opštine koja jeste siromašna i kojoj je potrebno mnogo više novca. I tu promenu politike, ukoliko dobijem vaše poverenje, sprovodićemo već od početka sledeće godine. I zato očekujte velike promene, i verujem da ćete biti zadovoljni - kazao je Vučić.

Dodao je da je u prethodnih nekoliko nedelja zajedno sa svojim timom radio na tom specijalnom programu.

Ukazao je da danas na jugu Srbije, u pet okruga - Pčinjskom, Jablaničkom, Topličkom, Nišavskom i Pirotskom živi negde oko 854.000 ljudi.

- Smanjuje nam se broj, ne samo zbog niskog prirodnog priraštaja, a to je najveći problem, već nam se smanjuje broj ljudi i zbog toga što odlaze i u Beograd i dalje u inostranstvo, u nešto manjoj meri, i to su stvari koje možemo i želimo da zaustavimo i da deo ljudi vratimo nazad - kazao je Vučić.

Prva od tih šest oblasti je dalja industrijalizacija i investicije, kazao je Vučić i dodao da će biti napravljene posebne subvencije za jug Srbije.

Vučić u Leskovcu Foto: Nemanja Nikolić

- Onaj ko bude hteo da pravi fabriku na jugu Srbije, bilo da je domaći investitor, bilo da je strani investitor, dobiće veće subvencije države, značajno veće nego da ih pravi u Beogradu, okolini Beograda i drugim krajevima Srbije. Naš je cilj da u narednih osam godina napravimo, u ovih pet okruga, 20 ogromnih investicija, 20 strateških fabrika i plus desetine manjih fabrika koje bi zapošljavale radnu snagu, naročito u malim mestima, posebno tamo gde nam žene nisu u dovoljnoj meri zaposlene - istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, druga tačka je infrastruktura kako bi investiori dolazili u taj deo zemlje.

- Najveća ulaganja će nam upravo biti u infrastrukturne projekte i u puteve, preko hiljadu kilometara lokalnih i regionalnih puteva koje moramo u potpunosti da obnovimo, rekonstruišemo, uradimo - rekao je Vučić.

Dodao je da će morati da se radi kompletno energetsko povezivanje, od dalekovoda, do niskonaponske mreže.

Kako je istakao, uradiće se tako da nigde, ni u jednom selu više ne bude drvenih bandera, da svuda i na svakom mestu ljudi budu zaštićeni u zimskom periodu i da im električna energija ne nestaje.

- Pod tri je turizam. Turizam i to da nam ljudi koji žive na jugu Srbije postanu partneri, a ne samo korisnici usluga države. Sređivaćemo banje koje imamo, Prolom, Kuršumlijska i Lukovska i u Topličkom okrugu, do pre svega Sijarinske, pa Bujanovačke i Vranjske u Pčinjskom okrugu, sve do Niške, i od Sijarinske banje do Zavojskog jezera kod Pirota, i naravno Vlasine, koja mora 365 dana da privlači turiste i u to ćemo ogroman novac da uložimo, ogroman novac ćemo da uložimo u to da bismo mogli da podignemo jug Srbije - naveo je.

Prema njegovim rečima, četvrta tačka se tiče poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača.

Narod dočekao Vučića u Leskovcu Foto: Kurir

- Napravićemo kompletnu logistiku, dodatne subvencije davati i za hladnjače i za logističku mrežu i za proizvođače. Onaj ko proizvodi na jugu Srbije imaće najbolje moguće subvencije države. Ono što je takođe važno, to je projekat podrške selima i ljudima, posebno mladim ljudima koji hoće da ostanu na selu - rekao je.

Vučić je naveo da je, u okviru pete tačke, u planu da se napravi program koji će se zvati "Prva moja kuća" ili "Kuća na mom pragu" i naglasio da te kuće ne smeju da budu siromašne, neuslovne.

Te kuće, kako je naveo, moraju da budu takve da ljudi žele da žive tamo i da budu motivisani da tu ostanu.

- Kada napravimo 10, 15 takvih kuća, onda ima smisla da dovodimo i da pravimo i male proizvodne pogone, da bi ljudi mogli da imaju budućnost u tim svojim mestima - kazao je Vučić.

Kako je dodao, ono što je najvažnije, a sadržano je u šestoj tački, odnosi se na razvoj ljudi, odnosno ulaganje u njihovo obrazovanje.