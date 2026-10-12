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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", najavio je velika ulaganja u zdravstveni sistem, ističući da je upravo zdravlje najpreča i najvažnija stvar.

- Dobijem li vaše poverenje da postanem predsednik Vlade Srbije, svi ćete dobiti uredne nove, ili u potpunosti rekonstruisane bolnice i domove zdravlja. I ovaj novac ćemo sami da uložimo. Borićemo se za život svakog deteta, i svakog starijeg čoveka, i videćete nove lekove uskoro koje ćemo da prihvatamo, a to su desetine i stotine miliona evra za državu - rekao je Vučić, i naglasio:

- Bude li potrebno plaćaćemo još više, zato što je zdravlje naših ljudi najpreča i najvažnija stvar.

00:37 Vučić poručio: Zdravlje naših ljudi je najvažnije Izvor: Kurir

On je i juče govorio o planiranim ulaganjima u zdravstveni sistem, kao i o stvarima koje se moraju ispraviti.

- Bio sam u Zrenjaninu, gde postoji magnetna rezonanca i ona se svaka tri dana navodno kvari. Ja prihvatam da sam sam za to kriv, uložili smo stotine miliona evra u KC Srbije. Nas će Tiršova 2 sa opremom koštati skoro 200 miliona. Bojićeva klinika 250 miliona. KC u Nišu isto. Uradili Leskovac, Vranje, nije dovoljno, ja sam pogrešio, svakom mestu je trebalo dati po 10 miliona, da bi u svakom mestu bila magnetna rezonanca. Skenere, mamograf i svi da imaju istu uslugu - naglasio je on.

Dodaje da svako dom zdravlja mora biti čist i imati ta tri uređaja, i kaže da lekari koji rade u manjim sredinama moraju biti dodatno plaćeni.

I u velikom planu za jug Srbije planirana su značajna ulaganja u zdravstveni sistem.

- Uložićemo preko milijardu i tri stotine miliona evra u samo dve, dve i po godine kako bismo završili svih 69 osnovnih, suštinskih, od bazičnog značaja zdravstvenih objekata na teritoriji 60 opština i gradova širom Srbije i time da promenimo sliku našeg zdravstva u potpunosti - istakao je Vučić.