NOVE BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA, INOVATIVNI LEKOVI - BORBA ZA ŽIVOT SVAKOG DETETA I ČOVEKA: Vučić izneo veliki plan za zdravstvo - To je NAJPREČE I NAJVAŽNIJE
- Vučić je najavio velika ulaganja u zdravstvo, uz nove ili rekonstruisane bolnice i domove zdravlja širom Srbije.
- Plan predviđa i nove lekove, kao i opremanje domova zdravlja skenerima, mamografima i magnetnom rezonancom.
- Za dve do dve i po godine najavljeno je više od 1,3 milijarde evra za završetak 69 zdravstvenih objekata u 60 opština i gradova.
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", najavio je velika ulaganja u zdravstveni sistem, ističući da je upravo zdravlje najpreča i najvažnija stvar.
- Dobijem li vaše poverenje da postanem predsednik Vlade Srbije, svi ćete dobiti uredne nove, ili u potpunosti rekonstruisane bolnice i domove zdravlja. I ovaj novac ćemo sami da uložimo. Borićemo se za život svakog deteta, i svakog starijeg čoveka, i videćete nove lekove uskoro koje ćemo da prihvatamo, a to su desetine i stotine miliona evra za državu - rekao je Vučić, i naglasio:
- Bude li potrebno plaćaćemo još više, zato što je zdravlje naših ljudi najpreča i najvažnija stvar.
On je i juče govorio o planiranim ulaganjima u zdravstveni sistem, kao i o stvarima koje se moraju ispraviti.
- Bio sam u Zrenjaninu, gde postoji magnetna rezonanca i ona se svaka tri dana navodno kvari. Ja prihvatam da sam sam za to kriv, uložili smo stotine miliona evra u KC Srbije. Nas će Tiršova 2 sa opremom koštati skoro 200 miliona. Bojićeva klinika 250 miliona. KC u Nišu isto. Uradili Leskovac, Vranje, nije dovoljno, ja sam pogrešio, svakom mestu je trebalo dati po 10 miliona, da bi u svakom mestu bila magnetna rezonanca. Skenere, mamograf i svi da imaju istu uslugu - naglasio je on.
Dodaje da svako dom zdravlja mora biti čist i imati ta tri uređaja, i kaže da lekari koji rade u manjim sredinama moraju biti dodatno plaćeni.
I u velikom planu za jug Srbije planirana su značajna ulaganja u zdravstveni sistem.
- Uložićemo preko milijardu i tri stotine miliona evra u samo dve, dve i po godine kako bismo završili svih 69 osnovnih, suštinskih, od bazičnog značaja zdravstvenih objekata na teritoriji 60 opština i gradova širom Srbije i time da promenimo sliku našeg zdravstva u potpunosti - istakao je Vučić.
Prema predstavljenom planu, ulaganja bi obuhvatila različite nivoe zdravstvene zaštite, od domova zdravlja i porodilišta do bolnica i kliničko-bolničkih centara.