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Nakon što je u španskim medijima odjeknula vest o potrazi za nestalim srpskim državljaninom Petrom Ilićem (73), za Kurir su se oglasili iz detektivske agencije Oktopus. Petru se svaki trag gubi 4. oktobra u letovalištu Nueva Atalaja, koje pripada Esteponi.

- Gospodin Petar je nestao u prošlu nedelju. Bio je sa grupom turista u obliasku Španije, tog dana su boravili u Estaponi. Poslednja informacija koju imamo jeste da se vratio nazad ka plaži, na pola puta između bara na plaži i hotela u kojem je boravio. Pokrenuta je velika potraga za njim u Kosta del Solu u kojoj učestvuju policija, Civilna garda i naša Oktopus detektivska agencija. Pretražujemo veliki rejon. Trenutno nemamo novih tragova, ali sve ukazuje da nije u pitanju dobrovoljni odlazak. On je na sebi imao brojne dragocenosti - objašnjava za Kurir Hose David Martinez iz detektivske agencije.

Detektiv Hose David Martinez Foto: Printscreen

Za Kurir se ranije oglasio Petrov prijatelj Slaviša Marković koji je opisao sve detalje njegovog nestanka.

- To je bila prošla nedelja. To mu je bio možda treći dan boravka u Španiji, a tamo je otišao našim autobusom iz Svilajnca u kojem je stekao dosta prijatelja. Na dan nestanka bio je na plaži, nisam siguran da li su ručali ili je tek trebalo, ali znam da je krenuo sa dve prijateljice ka svom hotelu. Jedna je iz Svilajnca, druga iz Smederevske Palanke. Međutim, nedaleko od hotela shvatio je da je ostavio telefon na klupi, pa im je rekao da se vraća po njega, a one su rekle da će ići polako kako bi ih sustigao, ali od tad ga više niko nije video - ispričao je Petrov prijatelj, Slaviša Marković, a više o tome pročitajte OVDE.

Petar Ilić Foto: Printscreen/Junta de Andalucia

On je posebno istakao da se plaši da je neko tipovao Petra jer je imućan, a i jer je na sebi nosio Roleks sat, zlatni lanac, narukvicu i prstenje. Slaviša kaže da za Petrom tragaju i helikopteri. O tome možete čitati na ovom LINKU.

Foto: Printscreen/Junta de Andalucia