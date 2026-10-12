Slušaj vest

Sa početkom grejne sezone ponovo se aktuelizuje pitanje zagađenja vazduha u Beogradu, a jedan od značajnih izvora su individualna ložišta. Grad je obezbedio besplatne elektrostatičke filtere za domaćinstva koja koriste čvrsta goriva ili mazut. Građani mogu da se prijave u svojim opštinama, dok je dopunom odluke o dimničarskim uslugama predviđen rok od pet godina za nabavku i ugradnju filtera. Nakon isteka tog perioda, predviđene su novčane kazne.

Elektrostatički filteri smanjuju emisiju suspendovanih čestica za najmanje 40 do 47 odsto, objasnila je podsekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine Jasmina Madžgalj.

- Oni ne troše električnu energiju, ne smanjuju kalorijsku vrednost energenta, vrlo su jednostavni za ugradnju i održavaju se najviše jednom godišnje - kazala je Madžgalj.

Grad Beograd je, kako navodi, već nabavio 150.000 filtera, dok je budžetom planirana nabavka još 150.000. Njihova distribucija organizovana je u saradnji sa gradskim opštinama, a građani koji žele da ih dobiju mogu da se prijave u svojoj opštini, uz ličnu kartu, i popune odgovarajući formular.

Nakon prijave, na adresu domaćinstva dolaze tehničke službe koje angažuje grad, koje ugrađuju filter. Za građane koji se prijave za ovu mogućnost, filteri, ugradnja i održavanje u naredne dve godine potpuno su besplatni.

- Tehničke službe dolaze na adresu u vrlo kratkom roku -navela je Madžgalj.

Foto: RTV Printscreen

Međutim, besplatna ugradnja nije samo mogućnost koju građani mogu da iskoriste, već je dopunom odluke o dimničarskim uslugama predviđena i obaveza da domaćinstva u određenom roku obezbede odgovarajuće filtere.

Prema rečima Madžgalj, građani imaju pet godina da preuzmu filter koji obezbeđuje Grad Beograd ili da samostalno nabave uređaj koji ispunjava propisane uslove, odnosno čiji sertifikat garantuje smanjenje emisije suspendovanih čestica od najmanje 40 odsto.

Nakon isteka tog roka predviđeno je uvođenje kaznenih mera za one koji ne ispune obavezu, a kontrolu će sprovoditi nadležni inspekcijski organi. Do tada, cilj je da se građanima omogući da filtere nabave i ugrade bez dodatnih troškova, uz podršku grada i opština.

Madžgalj ističe da je namera da se građanima najpre ponudi konkretno rešenje za smanjenje zagađenja, a da se tek nakon ostavljenog perioda za prilagođavanje primenjuju kaznene mere.

- Mi smo išli obrnutim redosledom. Umesto da prvo donesemo odluku, pa uvedemo kazne, Grad Beograd je nabavio filtere i dao priliku građanima da im tehničke službe provere dimnjak i, ukoliko je potrebno, izvrše određene korekcije - rekla je Madžgalj.

Pravo na filtere, kako je navela, imaju građani bez obzira na to da li je objekat u kojem žive legalizovan. Takođe, prepreka nije ni to što neko poseduje dva ili tri objekta u kojima se koriste čvrsta goriva, jer se u raspodeli filtera ne pravi razlika po tom osnovu.

Prema rečima podsekretarke, nekoliko hiljada filtera već je podeljeno, a broj prijavljenih domaćinstava menja se iz dana u dan. Interesovanje je izraženije sa dolaskom hladnijeg vremena, kada građani ponovo više pažnje posvećuju grejanju i njegovom uticaju na kvalitet vazduha.

Iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine zato pozivaju građane da se prijave u svojim opštinama i iskoriste mogućnost besplatne ugradnje. Cilj ove mere je smanjenje emisije štetnih čestica iz individualnih ložišta i poboljšanje kvaliteta vazduha u Beogradu, uz aktivnije uključivanje građana u rešavanje problema zagađenja.