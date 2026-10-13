Slušaj vest

Muškarac (73) iz Svilajnca, za kojim se danima tragalo u Španiji, pronađen je živ! Kako Kurir saznaje, on se trenutno nalazi na aerodromu u Malagi sa svojim sinom, a ovu informaciju za Kurir potvrdila je njegova supruga.

- Sin mi je samo javio da je pronađen i da je dobro, trenutno su zajedno na aerodromu, čekaju let za Srbiju, za sad ništa ne znam ni gde je bio ni šta mu se desilo ovih devet dana. Bila sam jako uzrujana kada sam čula - kaže za Kurir supruga i dodaje da je sudeći po fotografiji koju je dobila od sina, dobro:

- On je dobro, koliko sam uspela da vidim, nije opljačkan, sat je na ruci, on je dobro odeven, samo još čekam da čujem šta se dogodilo ovih dana.

Nakon višednevne neizvesnosti i straha za njegovu sudbinu, porodica konačno je dočekala vesti kojima se nadala. Njegov nestanak u Španiji uznemirio je porodicu, prijatelje, ali i javnost, a potraga za njim trajala je danima.

Srbin je, podsetimo, nestao 4. oktobra u Esteponi, tokom turističkog boravka na Kosta del Solu. Poslednji put je viđen nakon ručka sa grupom turista, kada se, prema ranijim informacijama, vratio po mobilni telefon koji je zaboravio.

Od tog trenutka izgubio mu se svaki trag, zbog čega su porodica i prijatelji bili veoma zabrinuti. U potragu su bili uključeni i privatni detektivi, dok je njegov sin otputovao u Španiju kako bi pratio potragu i bio na licu mesta.

Ne propustiteHronikaPOZNAT IDENTITET MLADIĆA ČIJE TELO JE NAĐENO U SAVI U BEOGRADU: Reč je o mladom šahisti, njegov nestanak prijavljen preksinoć
policija
Hronika"STIGLA MI JE PORUKA, TAD SAM ZNALA DA NEŠTO NIJE U REDU I DA KREĆE PAKAO" Potresna ispovest majke nestalog navijača: Nisam slutila da ga više neću videti...
nemanja 1.jpg
Hronika"SUMNJAM DA IZA NESTANKA MOG SINA STOJI VRAČARSKI KLAN" Nemanje Arsenovića nema već 3 i po godine, majka prvi put govori o njemu: "Dobijala sam jezive poruke"
nemanja 2.jpg
HronikaDRAMA KOD BELE STENE! NESTAO MUŠKARAC U DUNAVU: Skočio iz čamca da se rashladi i nije isplivao! U potragu kreću i ronioci Žandarmerije
shutterstock-1979691905.jpg