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Šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Aleksandar Mirković obratio se medijima danas nakon sednice Skupštine grada Beograda, koja nije održana zbog nedostatka kvoruma. Upozorio je da su pojedini mediji saučesnici u plasiranju brutalnih laži o gradonačelniku Aleksandru Šapiću, štaviše u hajki koja se protiv njega vodi protekle dve nedelje.

– Budalaštine koje vama servira „Кreni-promeni” građanima se serviraju kao istine. Кako bilo šta objave na svojoj društvenoj mreži pojedini mediji preuzimaju to kao aksiom. To će vama u budućnosti napraviti veliki problem i to se nikada do sada nije desilo. Daleko ste vi od objektivnog novinarstva. Ono što sada radite, a tiče se Aleksandra Šapića, jeste da donosite medijsku presudu, pre bilo kakvog početka procesa – upozorio je Mirković.

On je podsetio na juče plasiranu vest „Кreni-promeni”, koju su pojedini mediji preneli, kao uvod u današnju sednicu.

– To je propaganda protiv Aleksandra Šapićabez ijednog dokaza. Progutali ste mamac koji je neko bacio Savi Manojloviću, koji kaže da je Aleksandar Šapić ne samo odgurnuo i slučajno udario nego je tukao njihovu odbornicu. Šta je sledeće u njihovoj gradaciji? Da je pregazio tenkom?

Ali ni to nije bilo dovoljno nego mu je neko dao pogrešnu informaciju da je u tom trenutku Aleksandar Šapić nosio dva pištolja. Brutalna laž i izmišljotina par ekselans. Uopšte se nije desilo. I sada ćete vi mediji, koji ste preneli ovo kao aksiom morati da objašnjavate svojim gledaocima, slušaocima i ljudima koji čitaju vaše portale zašto ste lagali – kazao je Mirković.

sednica Skupština grada Beograda Foto: Ilija Ilić

Mirković je pobrojao sve osporene laži koji su otpočetka plasirane u tim medijima, podsetivši da je gradonačelnik dobrovoljno otišao u policiju, sarađivao sa njom, da se zadržao u policiji do 6 ujutro, da se na svoj zahtev testirao na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci i bio negativan, te na gomilu oprečnih izjava odbornice, ali i na to da se baš suprotno gradonačelniku, koji je odgovorno postupio, odbornica Tatjana Mićić nije ni pojavila u policijskoj stanici sa svim rezultatima, kako je u medijima netačno plasirano nego je „napadala putem medija”.

Upravo Tatjana i njen suprug Ilija, naveo je Mirković, izbegavali su bilo koju vrstu saradnje s policijom, nisu se odazivali na pozive, a umesto da je pregledana isto veče kod dežurnog lekara tek nakon 24 časa dostavila je izveštaj izabranog lekara.

– Postavlja se pitanje da li će bilo ko od ovih medija ili sledbenika Manojlovića koji ovu laž pumpaju već dve nedelje odgovoriti makar zašto su to radili – zapitao je Mirković.

Podsetimo, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, radi tačnog i potpunog informisanja javnosti danas je saopštilo:

„Tužilaštvo je od strane Policijske stanice Novi Beograd, nakon događaja od 28. septembra obavešteno da Aleksandar Šapić tokom navedenog događaja nije kod sebe imao niti posedovao bilo kakvo oružje. Prema obaveštenju policije, Aleksandar Šapić je, nakon što je pušten iz prostorija Policijske stanice Novi Beograd, uz policijsku pratnju, dobrovoljno predao dva komada vatrenog oružja koja su se nalazila na adresi njegovog prebivališta, a koja su bila u njegovom legalnom vlasništvu i za koja je posedovao odgovarajuće oružne listove.

Tom prilikom izdata mu je potvrda o privremeno oduzetim predmetima, a oružje je privremeno oduzeto do okončanja odgovarajućeg postupka, u skladu sa policijskom procedurom koja se primenjuje u slučajevima krivičnih dela ili prekršaja sa elementima nasilja, navodi se u saopštenju Trećeg OJT u Beogradu. Povodom navoda da je potvrda o privremeno oduzetim predmetima navodno uklonjena iz tužilačkih spisa, Tužilaštvo ističe da su takvi navodi u potpunosti netačni i neosnovani, budući da navedena potvrda nije ni bila sastavni deo tužilačkih spisa.

Naime, Tužilaštvo od Policijske stanice Novi Beograd nije ni zahtevalo dostavljanje navedene potvrde, imajući u vidu da privremeno oduzeto oružje, prema do sada utvrđenim okolnostima, nije predstavljalo ni predmet ni sredstvo izvršenja krivičnog dela koje je predmet postupanja ovog tužilaštva. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da je iznošenje neproverenih i neistinitih informacija, naročito onih kojima se dovodi u pitanje zakonitost postupanja državnih organa i integritet tužilačkih spisa, nedopustivo, te poziva na odgovorno i tačno informisanje javnosti”, navedeno je u saopštenju.