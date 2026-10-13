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Nesvaskidašnji prizor iznenadio je porodicu Čepić, podno Durmitiora u selu Uskoci kada su u svojoj bašti pronašli ogromnu šargarepu. Kako bi proverili koliko je teška, odmah su je stavili na vagu koja je pokazala malo jače od jedan kilogram.

- Obavlajli smo uobičajene poslove za ovo doba godine, vadili krompir, cveklu, luk... odjednom je Milorad, moj otac, došao noseći u ruci tu šargarepu, ni sam nije verovao da može biti tako teška. Kad smo je izvagali, videli smo da je teška oko jednog kilograma, što je za ovo povrće jako neobično - kaže za RINU Radovan Čepić.

Dodaje da se njegova porodica decenijama bavi poljoprivredom i uzgojom povrća i da se ovakav slučaj ne pamti. Bilo je, kako kažu, krupnih krompira, ali šargarepa ipak ne.

- Iako smo tokom dugogodišnjeg rada, na zemlji nailazili na nešto krupnije primerke, oni ranije nisu prelazili pola kilograma, zbog čega je ovogodišnji nalaz bio posebno iznenađenje, dodaje Radovan.

Stručnjaci kažu da u planinskim područjima može doći do uzgoja džinovskih šargarepa teških i do 1 kg pre svega zbog specifičnih klimatskih uslova, dugog perioda vegetacije i karakteristika planinskog zemljišta.

Iako visoke planine deluju surovo, one zapravo pružaju idealno okruženje za razvoj korenastog povrća.