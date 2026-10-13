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Kada na televiziji počne reklamni blok šta radimo? Pa naravno, odmah na "mute", pa odemo do kuhinje, toaleta, završimo nešto po stanu, nešto gricnemo ili jednostavno uzmemo telefon i sačekamo da reklame prođu kako bismo se televozoru vratili zbog razloga kojeg smo ga i uključili (fudbal, naravno). Reklame su za većinu gledalaca uglavnom nužno zlo. A kada je reč o političkim reklamama, tu je situacija još gora - unapred znamo šta možemo da očekujemo pa nam pažnju teško šta može zadržati.

Ali budimo realni - lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je za ovu kampanju obrnula igricu!

Sve je počelo spotom u kojem se Aleksandar Vučić pojavljuje u ulozi konobara. I to ne bilo kakvog konobara, već onog koji od gostiju, a gosti su članovi jedne porodice, prima političke porudžbine: autoputeve, neuvođenje sankcija Rusiji, očuvanje Kosova i Metohije, nova porodilišta, veće plate i penzije, ulazak u EU...

Odličan momenat spota je kada mladi naslednik, tinejdžer, student verovatno, izgovara svoju želju "Da ode Vučić".

Spot je privukao veliku pažnju, izazvao reakcije i najvažnije - svi su se pitali: šta li je Vučić sledeće smislio?

Od tog trenutka očekivanja su postavljena visoko. I nisu izneverana.

- Pu, pu. Da ne ureknemo Srbiju. Da je ujedinimo i nastavimo dalje - to je lajtmotiv drugog spota, sa kucanjem drvo kako se ne bi urekli postignuti ekonomski uspesi, stabilno snabdevanje gorivom, stalni rast plata...

A onda je stigao novi spot. Pa još jedan. I svaki put drugačija ideja, situacija, način na koji se prenosi poruka. A poruke su prenošene svima: deci, mladima, roditeljima, penzionerima...

Koliko je prvi spot sa konobarom Vučićem izazvao osmehe, toliko je onaj sa ranjenim Vučićem, sa flasterima na kojima su ispisane uvrede koje je u prethodnom periodu dobijao i on i Srbija izazvao knedlu u grlu!

Ne morate biti stranački opredeljeni da bi vas poruke iz spotova Ujedinjene Srbije takle. Jer one su ljudske. Dovoljno je da budete građanin koji razmišlja o svojoj porodici, primanjima, roditeljima, zemlji u kojoj živi, zemlji koja bila teško ranjena ali je ujedinjena opstala!

Umesto da se sve svede na političara, nekoliko parola i čuveno obećanje da će sutra biti bolje, ova serija spotova privukla je pažnju svih, jer su i poruke poslate svima. To ne znači da su ih svi prihvatili ali im je na jedan poseban način, kroz životne situacije i kontinuitet u objavljivanju omogućeno da ih čuju.

Naravno da se izbori ne dobijaju izbornim reklamama međutim politički marketing je važan deo kampanje. I to koliko je pažnje "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" posvetila komunikaciji s građanima i preko reklamnih spotova dosta govori. Ovi spotovi su najbolja ilustracija poruke koju lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" šalje: ozbiljan pristup počinje od ideje, nastavlja se planom, a potvrđuje rezultatima.

I u marketingu i u vođenju države.