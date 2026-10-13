KAKO SU VUČIĆEVE REKLAME POSTALE ZANIMLJIVIJE OD TV PROGRAMA! "Ujedinjena Srbija" pomerila granice predizborne kampanje - SPOTOVI O KOJIMA SE PRIČA
Kada na televiziji počne reklamni blok šta radimo? Pa naravno, odmah na "mute", pa odemo do kuhinje, toaleta, završimo nešto po stanu, nešto gricnemo ili jednostavno uzmemo telefon i sačekamo da reklame prođu kako bismo se televozoru vratili zbog razloga kojeg smo ga i uključili (fudbal, naravno). Reklame su za većinu gledalaca uglavnom nužno zlo. A kada je reč o političkim reklamama, tu je situacija još gora - unapred znamo šta možemo da očekujemo pa nam pažnju teško šta može zadržati.
Ali budimo realni - lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" je za ovu kampanju obrnula igricu!
Sve je počelo spotom u kojem se Aleksandar Vučić pojavljuje u ulozi konobara. I to ne bilo kakvog konobara, već onog koji od gostiju, a gosti su članovi jedne porodice, prima političke porudžbine: autoputeve, neuvođenje sankcija Rusiji, očuvanje Kosova i Metohije, nova porodilišta, veće plate i penzije, ulazak u EU...
Odličan momenat spota je kada mladi naslednik, tinejdžer, student verovatno, izgovara svoju želju "Da ode Vučić".
Spot je privukao veliku pažnju, izazvao reakcije i najvažnije - svi su se pitali: šta li je Vučić sledeće smislio?
Od tog trenutka očekivanja su postavljena visoko. I nisu izneverana.
- Pu, pu. Da ne ureknemo Srbiju. Da je ujedinimo i nastavimo dalje - to je lajtmotiv drugog spota, sa kucanjem drvo kako se ne bi urekli postignuti ekonomski uspesi, stabilno snabdevanje gorivom, stalni rast plata...
A onda je stigao novi spot. Pa još jedan. I svaki put drugačija ideja, situacija, način na koji se prenosi poruka. A poruke su prenošene svima: deci, mladima, roditeljima, penzionerima...
Koliko je prvi spot sa konobarom Vučićem izazvao osmehe, toliko je onaj sa ranjenim Vučićem, sa flasterima na kojima su ispisane uvrede koje je u prethodnom periodu dobijao i on i Srbija izazvao knedlu u grlu!
Ne morate biti stranački opredeljeni da bi vas poruke iz spotova Ujedinjene Srbije takle. Jer one su ljudske. Dovoljno je da budete građanin koji razmišlja o svojoj porodici, primanjima, roditeljima, zemlji u kojoj živi, zemlji koja bila teško ranjena ali je ujedinjena opstala!
Umesto da se sve svede na političara, nekoliko parola i čuveno obećanje da će sutra biti bolje, ova serija spotova privukla je pažnju svih, jer su i poruke poslate svima. To ne znači da su ih svi prihvatili ali im je na jedan poseban način, kroz životne situacije i kontinuitet u objavljivanju omogućeno da ih čuju.
Naravno da se izbori ne dobijaju izbornim reklamama međutim politički marketing je važan deo kampanje. I to koliko je pažnje "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" posvetila komunikaciji s građanima i preko reklamnih spotova dosta govori. Ovi spotovi su najbolja ilustracija poruke koju lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" šalje: ozbiljan pristup počinje od ideje, nastavlja se planom, a potvrđuje rezultatima.
I u marketingu i u vođenju države.
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