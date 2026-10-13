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- U 13.15 uživo iz Vučićevog helikoptera na Tiktoku i Instagramu. Vidimo se!, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra.

Vučić je od očigledne blokaderske laži da helikopterom obilazi Srbiju, iako nije više ni na jednoj funkciji već običan građanin, napravio "foru" rekavši da će se uživo uključiti iz svog helikoptera - škode!

Vučić se juče oglasio povodom blokaderskih izmišljotina na mrežama da je helikopterom došao na skup u Kragujevac iako je sam snimao kako za volanom svoje škode obilazi Šumadiju?!

"Samo vi da vidite s kakvim mi lažovima imamo posla"