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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić još jednom je rekao da je laž da je koristio helikopter kako bi stigao u Kragujevac.

- Lažu da sam u Kragujevac stigao helikopterom, iako su ljudi mogli da prate moj put u uživo uključenju na TikToku i Instagramu. Od Natalinaca do Kragujevca, za volanom škode bio sam lično ja. Snimci postoje, činjenice su jasne. Njihove laži ostaće upamćene kao jedan od najbeskrupuloznijih pokušaja obmanjivanja javnosti - naveo je Vučić u novom snimku na instagramu.

Ranije danas, Vučić je rekao kako su objavljene laži da je zloupotrebljavao državne resurse i kada je apsolutno privatno lice.

- Hoću da znate samo da je reč o jadnim, bednim, besmislenim lažima. Išao sam svojom 'škodom', vozio od Natalinaca do Kragujevca, parkirao iza hale 'Jezero', nijednom helikopter nisam koristio, niti avion, niti bilo šta slično od državnih resursa pošto sam ostavku podneo - naveo je Vučić.

Kako je rekao, ako se malo bolje pogleda, taj helikopter je privatni i ne poseduje ga ni Vojska Srbije, ni policija, ni Bezbednosno-informativna agencija.