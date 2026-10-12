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Teretna vozila na izlazu iz Srbije preko graničnog prelaza Batrovci zadržavaju se pet sati, saopštio je Auto moto savez Srbije.

Na prelazima Šid, Bezdan, Sremska Rača i Horgoš kamioni se zadržavaju tri sata, dok je ne Kelebiji zadržavanje oko dva sata.

Na Preševu teretna vozila čekaju pola sata, dok na ostalim graničnim prelazima, kao i za putnička vozila - nema dužih zadržavanja.

Kurir.rs/Beta

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