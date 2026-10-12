Društvo
Kamioni na Batrovcima čekaju 5 sati: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri
- Teretna vozila na izlazu iz Srbije preko Batrovaca čekaju pet sati, saopštio je AMSS.
- Na Šidu, Bezdanu, Sremskoj Rači i Horgošu zadržavanje je oko tri sata, a na Kelebiji oko dva sata.
- Na Preševu kamioni čekaju pola sata, dok na ostalim prelazima i za putnička vozila nema dužih zadržavanja.
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Teretna vozila na izlazu iz Srbije preko graničnog prelaza Batrovci zadržavaju se pet sati, saopštio je Auto moto savez Srbije.
Na prelazima Šid, Bezdan, Sremska Rača i Horgoš kamioni se zadržavaju tri sata, dok je ne Kelebiji zadržavanje oko dva sata.
Na Preševu teretna vozila čekaju pola sata, dok na ostalim graničnim prelazima, kao i za putnička vozila - nema dužih zadržavanja.
Kurir.rs/Beta
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