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Savetnica za medije predsednika Republike Srbije Suzana Vasiljević izjavila je danas da je Aleksandar Vučić na mestu predsednika Srbije u poslednjih 14 godina za Srbiju uradio nešto što u normalnom životu jedne države traje minimum pola veka.

Ona je za K1 televiziju rekla da je Vučić stalno imao misiju da uradi za Srbiju sve što prethodne vlade nisu uspele i da je za 14 godina pokušao da uradi sve ono što za poslednjih 50 godina u Srbiji nije urađeno.

Govoreći o televizijskim debatama, rekla je da je to što niko neće sa Vučićem na debatu za njegove protivkandidate pametan izbor, ali ne i dobar izbor za demokratiju i građane Srbije.

Dodala je da je potpuno jasno zašto politički akteri izbegavaju debatu sa Vučićem, jer on ima svoje stavove koje može da potkrepi dokazima i rezultatima.

Vasiljević je ocenila da pojedini mediji pod nazivom nezavisnog novinarstva sprovode političke kampanje.

- Polarizacija je u redu sve dok ne prelazi granicu. Sve dok ne poziva na sukobe. Vi na određenim opozicionim televizijama u Srbiji danas imate političke komesare koji bukvalno pozivaju na nasilje i na krvoproliće na ulicama - kaže Vasiljević.

Govoreći o glasanju i inostranstvu, ona je ocenila da se ova tema nametnula kao veoma važna zato što se, zahvaljujući društvenim mrežama, stvara utisak da je dijaspora protiv Vučića, kao što se, kako je navela, smatra da je Republika Srpska (RS) za Vučića, zbog čega Vučićevi politički protivnici žele da onemoguće ljudima iz RS da glasaju, dok se, s druge strane, bore za glasove iz dijaspore.

- Svim ljudima treba pružiti šansu da glasaju, zašto bi glas nekoga u Londonu bio važniji od nekoga u RS? Zašto se sa toliko gnušanja odnose prema građanima iz RS, a toliku podršku pokušavate da pružite nekim fiktivnim glasačima u inostranstvu? - upitala je Vasiljević.

Istakla je da će na većini glasačkih mesta u inostranstvu Vučić dobiti većinu i ukazala da dijaspora nije protiv Vučića.

01:51 Vasiljević: Vučić za 14 god uradio nešto što se u drugim državama uradi za pola veka Izvor: Tačno