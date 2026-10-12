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Aleksandar Vučić je govorio o planovima za razvoj Vojvodine, najavljujući završetak radova na auto-putu Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, a osvrnuo se i političke prilike u svetu i kako one utiču na našu zemlju.

Sa druge strane vidimo snimak blokadera Mateje Nikolića koji je u zabrinjavajućoj odeći u jednom noćnom klubu, njihov plan za ugrožavanje penzionera i mnoštvo političkih prevara. Sada se otvara pitanje koje pogađa milione građana: da li bi penzioneri mogli da plate cenu političkih planova takozvane Studentske liste?

1/19 Vidi galeriju Nasilje blokadera i napad na policiju u Beogradu Foto: Marko Karović, Kurir

Gosti emisije "Redakcija" na Kurir televiziji koji su analizirali aktuelne političke teme bili su Borko Kašanski, izvršni direktor vesti Kurira i Saša Gajović, novinar i publicista.

Skup u Zrenjaninu

Nije mogao da promakne detalj iz Zrenjanina kada je Aleksandar Vučić izašao na kišu sa narodom i održao srdačan govor, pa se Kašanski prvo osvrnuo na atmosferu iz Banata.

- Posebno je zanimljivo jer je po onakom pljusku bilo 3.500 ljudi u Zrenjaninu na skupu i pozdravilo Vučića. Imamo u Kuriru naslov sa njegovom rečenicom "kada kisnete, kisnuću i ja", dakle izašao je da govori po kiši i nije skratio govor zbog toga. Mimo poruka koje je izneo, videli smo vezu koja se napravila između naroda i Vučića. Čak je i tokom skupa u Bačkoj Palanci sam Vučić rekao da oseća novu energiju i zahvalio se na tome. Za to je on zaslužan, ali i ova druga strana koja je svojim ponašanjem uspela da homogenizuje ljude da kažu dosta je i da ne učestvuju u tim stvar gde se napadaju ljudi. Zbog toga su skupovi druge strane sve malobrojniji - započeo je Kašanski.

Gajović je istakao da mnogi tek sada uviđaju koliko je toga urađeno u Srbiji.

- Smatram da mnogi tek sada uviđaju sve ono što je urađeno i da je mnogo toga benefit za našu Srbiju. Polako, ali sigurno se ljudi priključuju talasu onih koji će glasati za njega. Ranije se nije dogodilo da on u poslednjim metrima stiče nove pristalice koje shvataju suštinu svakog problema i da on to rešava. Meni je zaista fascinantno da je on toliko ušao u narod i da ga toliko poznaje. Jednom sam bio sa njim u Svilajncu i neverovatno je koliko zna obične ljude, javlja se ljudima poimence, govori o dogovorima, a ta bliskost sa narodom ima nenadoknadivu prednost u odnosu na ostale stranke - rekao je Gajović.

Blokadersko nazadovanje Srbije

05:38 KAŠANSKI OTKRIO ŠTA SE DOGODILO U ZRENJANINU: Ni pljusak nije sprečio narod da dođe na Vučićev skup Izvor: Kurir televizija

Kašanski se osvrnuo na konstantaciju oko novih pristalica za Vučića, pa je istakao dve poznate izjave.

- Imali smo vrlo jake izjave, Filip Grbić je rekao da nije nikada glasao za Vučića, ali da će to uraditi ovog puta. Nikola Pejaković je rekao da je za Vučića do sada glasao jednom rukom, ali da će 25. to uraditi sa obe. Smtram da su nas te dve izjave simbolički uvele u finiš kampanje. Srbija dve godine pod strašnim pritiskom i dalje napreduje, nemogući uslovi i misija, a opet uspevamo. Zamislite gde bismo bili da nije bilo ovih 20 meseci, niko ne može to da izračuna, ali u pitanju su milijarde evra zbog blokada, odustajanja investitora zbog blokiranja puteva, a da nije bilo toga, svi rezultati bi bili veći - rekao je Kašanski.

Gajović je rekao da nema većeg dna, nego kada neko radi protiv svoje otadžbina, pa je obrazložio.

- Ne mogu da razumem onog ko je protiv svoje zemlje, a svi nemiri i blokade su bile upravo protiv sopstvene zemlje. Ne govorim to što su odlazili van granica Srbije da opankavaju svoju zemlju i da prizivaju nekakve sankcije, vidite, to je nešto najružnije, to nisu ni izdajnici, već osobe koje ne žele sebi, ni svojima dobro. Nije korekntno, niti ljudski, da odete napolje i da kažete da je vaša zemlja užas i da je nagrdite na takav način. Oko toga šta će da bude 26. lično smatram da nemiri neće eskalirati da dođe do onog najgoreg, odnosno građanskog rata. Mislim da polako, ali sigurno, i druga strana u ovom slučaju shvata da ne mogu da dobiju ove izbore. Nisu u pitanju istraživanja, uvek sam oprezan sa njima, ali postoji nešto drugo, a to je svakodnevni ambijent gde se oseća pozitivan vetar i mislim da je svima jasno - rekao je Gajović.

Kašanski ističe da ovo nisu najteži izbori zbog odnosa snaga, već uloga.

- Nije ovo najteže u vidu odnosa snaga, već su najteži zbog onoga šta je na talonu, a ulog je da možemo da izgubimo sve šta smo gradili proteklih desetak godina.

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