Moćne reči saveznika
"HTEO SAM DA PRUŽIM PUNU PODRŠKU IZVANREDNOM DRŽAVNIKU ALEKSANDRU VUČIĆU": Fico najavio da stiže u Beograd već ove nedelje, pa se našalio na svoj račun (VIDEO)
Slušaj vest
Premijer Slovačke Robert Fico objavio je video poruku u kojoj je izrazio nadu da će uskoro doći u Beograd.
- Prošlog vikenda me je pokosio takav virus, da sam morao da otkažem puteve i u Duklu, i u Beograd, gde sam hteo da podržim izvanrednog srpskog državnika Aleksandra Vučića - rekao je Fico, i potom dodao:
- Nadam se da ću posetu Srbiji uspeti da nadoknadim već ove nedelje iako priznajem da moj glas zvuči kao "probušeni lonac", i da ne mogu da držim duže govore.
Podsećamo, planirano je bilo da Fico održi govor na velikom skupu liste "Ujedinjena Srbija" u Areni, ali je ta poseta otkazana zbog bolesti.
Njegov govor je ipak pročitan u Areni, a Fico je, kao i uvek do sada, potvrdio snažno prijateljstvo sa Srbijom i Vučićem.
Reaguj
1