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Premijer Slovačke Robert Fico objavio je video poruku u kojoj je izrazio nadu da će uskoro doći u Beograd.

- Prošlog vikenda me je pokosio takav virus, da sam morao da otkažem puteve i u Duklu, i u Beograd, gde sam hteo da podržim izvanrednog srpskog državnika Aleksandra Vučića - rekao je Fico, i potom dodao:

- Nadam se da ću posetu Srbiji uspeti da nadoknadim već ove nedelje iako priznajem da moj glas zvuči kao "probušeni lonac", i da ne mogu da držim duže govore.

Podsećamo, planirano je bilo da Fico održi govor na velikom skupu liste "Ujedinjena Srbija" u Areni, ali je ta poseta otkazana zbog bolesti.