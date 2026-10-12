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Izborna kampanja je u punom jeku, politička scena donosi nova pitanja, a informacije i događaji smenjuju se iz sata u sat. Koje su ključne teme, kakvi su argumenti političkih aktera i šta je važno da građani znaju?

Aleksandar Vučić godinama se suočava sa oštrim kritikama i različitim političkim kvalifikacijama, od optužbi da je autokrata i diktator do tvrdnji da manipuliše javnošću. Ipak, poručuje da je uspeo da izdrži pritiske i najavljuje ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke na izborima, uz očekivanje da će razlika biti stotine hiljada glasova.

O aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni danas od 16 časova u emisiji "Kurir i tačka" na Kurir televiziji govore Biljana Šahrimanjan Obradović, politička komentatorka, i Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a.

U političkim sukobima često se postavlja pitanje gde prestaje kritika, a počinju lične uvrede i etiketiranje. Da li pribegavanje oštrim kvalifikacijama govori o nedostatku argumenata ili je reč o širem obrascu političke komunikacije? O tome kada se u politici, ali i u psihologiji i sociologiji, poseže za ovakvim opisima, za Kurir TV govorila je Šahrimanjan Obradović.

- Svaki politički lider, a posebno predsednik države, kada krene u obračun sa mafijaškim grupama, može da se suoči sa pokušajima da se u javnosti stvori određena atmosfera. Te grupe, ukoliko planiraju, na primer, atentat ili pokušaj atentata, mogu najpre da nastoje da nekoga predstave kroz različite etikete koje smo imali prilike da čujemo. Ali nakon što se država obračuna sa njima, neki njihovi pipci ipak ostanu na slobodi. Onda se sve to nastavlja i čeka se pogodan trenutak, nešto što će se dogoditi u državi, da bi se takve aktivnosti nastavile - rekla je Šahrimanjan Obradović.

Biljana Šahrimanjan Obradović, politička komentatorka Foto: Kurir Televizija

"Ovakva retorika može da ima opasne posledice po celo društvo"

Ukazala je na to kako politička retorika može da utiče na društvenu atmosferu i zašto je važno biti svestan mogućih posledica takvih poruka.

- U ovom izbornom procesu koji sada imamo, kao i u svemu što se dešava prethodne dve godine, ne smemo da zanemarimo da borba protiv korupcije, borba protiv kriminala i izgradnja države nekima iz tih kriminalnih hobotnica, odnosno njihovim pripadnicima, smetaju.

Nisu tu, na primer, umešane samo neke strane službe, domaći politički akteri ili neko ko se povezao sa studentima, već svi oni zajedno kreiraju ovakav narativ. Nikome ne odgovara da se lider bori protiv nekoga ko možda potencijalno želi da upravlja državom, da bude crni vladar iz senke, umesto da budemo pravna i demokratska zemlja. Zato su opasne sve ove stvari koje se rade. Možda studenti ili profesori, hajde da budemo naivni pa da verujemo da ne znaju i ne shvataju ozbiljnost situacije kada jednog državnika nazivaju izdajnikom, "genocidašem", "nepomenikom" i napadaju mu porodicu. Koliko to može da utiče na nekoga ko možda nije deo političke grupacije, već je običan građanin ili ima određene psihološke smetnje? Videli smo šta se dogodilo premijeru Ficu, koji je bio meta atentata na ulici, a imali smo i slučaj u Japanu, gde je politički lider ubijen u atentatu. Zato svako ko kreira ovakve stvari mora da bude svestan i mogućih posledica. Mi smo pravna i bezbedna država. U našoj savremenoj istoriji imali smo, međutim, i slučaj premijera Đinđića, ali za sada smo sigurna i bezbedna zemlja - navela je.

Kako je voditeljka emisije podsetila, flasteri sa ispisanim porukama poput "loš čovek", "autokrata", "marioneta", "izdajnik" i "diktator" ponovo su otvorili pitanje političkog etiketiranja i granice između kritike i uvreda. Na pitanje koliko ovakve poruke doprinose dehumanizaciji političkih protivnika, kakvu atmosferu stvaraju u društvu i šta se krije iza poruka koje se upućuju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, odgovorio je Krkobabić.

- Mislim da ne treba ulaziti u svaku pojedinačnu analizu, ali Biljana je dala izvanrednu uvodnu analizu svega ovoga i u jednom trenutku pomenula upravo tog nekog crnog vladara iz senke. Nažalost, nama ovde sve izgleda kao da na jednoj strani imamo vrlo jasnu politiku, jasno odabranog lidera i narod koji tu politiku sledi, dok na drugoj strani imamo sve što je nekako pod velom misterije. Onda se tako sprovodi i ovaj napad na Aleksandra Vučića, kao da sve to kreće iz nekog centra moći. Nadam se da ćemo bar posle 25. oktobra saznati šta je to, jer je Biljana izvanredno pomenula i sve ono što se dešava ovde poslednje dve godine, pa i duže, kao i pitanje ko kreira takvu atmosferu da se u Srbiji stvara ovolika netrpeljivost - kaže on.

Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a Foto: Kurir Televizija

- Ovo što se sada dešava samo je kulminacija cele situacije u društvu. Stvorena je enormna društvena kriza, koja, Bogu hvala, nije prerasla u političku krizu onako kako je neko očekivao. Sada imamo izbore 25. i na njima će se odlučivati. Sve što danas vidimo nismo videli za 35 godina. Setimo se i izbora 24. septembra 2000. godine. Ni tada se nije radilo na ovaj način, niti se vodeća ličnost kriminalizovala kao što se to radi danas, što je Biljana pomenula. Ne znam kako ćemo se u narednom periodu osloboditi ovoga što je sada uvedeno u politiku. Suština dijaloga i dogovora upravo je u tome da izađemo iz svega ovoga i pronađemo način da prevaziđemo ovu situaciju - rekao je Krkobabić.

Na pitanje kako građani doživljavaju poruke Roberta Fica i Vladimira Putina o Aleksandru Vučiću, ali i izjavu Donalda Trampa da Srbija i SAD imaju dobre odnose, i u kojoj meri ovakve poruke i predstavljanje Srbije na međunarodnoj sceni utiču na odluku birača, odgovorio je:

- Pa naravno da će to uticati na odluke građana, ali mislim da su građani Srbije izuzetno mudri i da su se svega i svačega naslušali, pogotovo tokom ove dve godine. Hteo sam, simpatično rečeno, da se uključim, ali nisam želeo iz poštovanja prema Bilji. Na kraju ispada da će Robert Fico morati da dođe u Beograd i donese svoj medicinski karton kako bi nam potvrdio da je zaista bio bolestan. Znate, mi imamo hiperprodukciju lažnih vesti i više ne možete da stignete da odgovorite na sve. Juče je bilo jedno pitanje, danas je pitanje helikoptera, sutra će biti pitanje nekog traktora i tako redom. Sve to mora da bude predstavljeno kao nešto izuzetno zanimljivo i simpatično, a cilj je da se čovek koji 12 godina vodi državu na izuzetan način ponizi i da se postavi takav prag političke komunikacije. To nije normalno. Nije normalno ni da na takav način želite da pobedite - za Kurir televiziju, zaključio je Krkobabić.

02:20 "CILJ JE DA SE ČOVEK PONIZI" Biljana Šahrimanjan Obradović i Stefan Krkobabić u emisiji "Kurir i tačka" o političkim porukama upućenim Aleksandru Vučiću Izvor: Kurir televizija

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