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Na šalterima niškog, kao i svih drugih katastra u Srbiji, od danas će moći da se podnosi deset vrsta zahteva bez zakazivanja i troškova angažovanja posrednika. Nove usluge i dinamičniji način rada Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) predstavio je danas u Nišu v. d. direktora Dalibor Babić.

Babić je sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem obišao niški katastar i razgovarao sa zaposlenima, predlažući im da ubuduće organizuju rad tako da budu što više na usluzi Nišlijama i da, koliko je to moguće, unaprede organizaciju posla kako bi bili efikasniji i dostupniji građanima.

Babić je istakao da rad katastra mora da bude transparentniji i da su svi direktori, pa i on sam, svakodnevno na raspolaganju građanima.

- Pre dva meseca sam došao na dužnost i sve imejlove koje su mi građani poslali, kao direktoru, pročitao sam lično. Nama u Republičkom geodetskom zavodu važno je da budemo efikasni i dostupni građanima, jer naši građani ne moraju da poznaju zakone i propise. Treba da nam se obrate sa problemom, a mi smo tu da im pomognemo, saslušamo ih, objasnimo koja su njihova prava i uputimo ih na dalje korake, kao i na druge institucije u Srbiji ukoliko je to potrebno. Učinićemo sve što možemo da, ljudski i domaćinski, pomognemo našim građanima - kazao je direktor RGZ-a Dalibor Babić.

1/6 Vidi galeriju Katastar u Nišu: Brže usluge bez zakazivanja Foto: Grad Niš

Među novouvedenim uslugama su brisanje zabeležbe maloletstva i plodouživanja, pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, promena ličnih podataka i podataka o pravnim licima, kao i ispravka podataka o upisanim imaocima prava i tehničkih grešaka. Lično će moći da se podnesu i zahtevi za upis zabeležbe spora, ponavljanje postupka i poništaj konačnog rešenja. Za određene zahteve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva.

- Hvala sugrađanima koji su svojim sugestijama pomogli da do ovih izmena dođe. Otvara se jedno novo poglavlje koje će mnogo značiti našim sugrađanima. Mnoge Nišlije imaće pristup katastru koji će biti bolji nego ranije, zahvaljujući saradnji Grada Niša i RGZ-a, na čelu sa novim direktorom Daliborom Babićem. Na inicijativu Niša i još nekoliko lokalnih samouprava, novi direktor odgovorio je na zahteve i omogućio uvođenje novih usluga - rekao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Neke vrste zahteva će, zbog njihove složenosti i važećih propisa, i dalje podnositi profesionalni korisnici. Međutim, odgovarajući na brojne sugestije i zahteve građana, RGZ je pokrenuo inicijativu za izmenu propisa kako bi u narednom periodu usluge građanima bile brže i jednostavnije, uz minimalne troškove.