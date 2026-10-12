"SAMO SE JOŠ VIŠE UKOPAVATE I SRAMOTITE" Brnabić odgovorila Šabiću: Vučić bi pre pešaka išao u Kragujevac, nego što bi zloupotrebljavao javne resurse
Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije i v.d. predsednika Srbije ponovo je reagovala na objavu Rodoljuba Šabića, navodeći da je on "podelio laž da je Aleksandar Vučić helikopterom doleteo na skup u Kragujevcu."
Šabić je prethodno naveo da u objavi nikoga konkretno nije pomeinuo.
- Netačno. Vi ste, da budemo precizni, podelili laž da je Aleksandar Vučić helikopterom doleteo na skup u Kragujevcu. Dakle, vi ste podelili objavu koja optužuje imenom i prezimenom Aleksandra Vučića. Na tu laž ste se nadovezali i pitali po kom osnovu je to omogućeno, time duplo potvrđujući da se to desilo i da je omogućeno - napisala je ona.
- Odgovor je: ne da nije omogućeno, već nikada nije ni traženo. Vaš problem, ponovo, je što krećete od sebe i šta biste vi radili. Aleksandar Vučić bi pre pešaka išao u Kragujevac, nego što bi zloupotrebljavao javne resurse. Ali ovaj bedan pokušaj da se izvučete iz širenja dezinformacija, čini vašu laž samo još jadnijom. Uputite izvinjenje. Recite - pogrešio sam. Ovako, samo se još više ukopavate i sramotite - dodala je Brnabić.